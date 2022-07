Wij zijn er best makkelijk in: in afstand, ver weg wonen, elkaar tijdenlang niet zien

Om alle bekende redenen heb ik mijn zus nu al drie jaar niet gezien. Ze woont in Amerika. Er was corona. Dat waren de redenen.

Nu zijn wij er in ons gezin best makkelijk in: in afstand, ver weg wonen, elkaar tijdenlang niet zien. Wil er iemand emigreren, dan roepen we altijd: ‘Doe!’ Ik zal nooit dat familielid zijn dat in elke Ik vertrek-aflevering zit, en dat bij de afscheidsparty zuinigjes tegen de camera zegt: ‘Johan en Elles willen per se naar de Dominicaanse Republiek verhuizen om een chambre d’hôte voor surfers en honden te beginnen, nou, ík moet het allemaal nog maar zien. ZIJ LIEVER DAN IK!’ En dan met dat chagrijnige gezicht de hele sfeer in de partytent drukken, waar Johan en Elles net van alle familieleden en vrienden een enorm plastic banier hebben gekregen met daarop in een niet al te mooi lettertype ‘Casa JohanElles Bienvenido!’

Nee, dat zure familielid zal ik nooit zijn. Wij, mijn broer, zus en ik, want dat is er over van ons gezin, zijn niet van uit het oog, uit het hart. Wel van uit het oog, niet moeilijk over doen. Dus toen mijn zus jaren geleden met haar vrouw, een akoestische gitaar en een rugzak naar Amerika vertrok met de mededeling dat ze daar montessori-juf ging worden, vond ik dat een prima idee. Haar vrouw was Amerikaans, montessori-juffen heb je overal nodig, Amerika was nog een redelijk modern land.

Maar het was wel ongezellig om elkaar drie jaar alleen op FaceTime te zien. Daar kwam nog bij dat mijn zus tot de groepering behoorde voor wie de coronajaren pittig waren. Haar relatie ging uit. De hond over wie ze het co-ouderschap kreeg, stierf. Jarenlang moest ze lesgeven via Zoom. En, eenmaal weer echt in de klas aan het werk, moest ze fulltime een mondkap op, want van die mondkap nemen ze in Amerika maar moeilijk afscheid. Bovendien woont ze dus in een land dat er in de afgelopen drie jaar niet florissanter op is geworden. Heb je er net jaren Trump op zitten, schaffen ze de vrouwenrechten af.

Nu ga ik haar zien. In het echt. In Boston. Ik weet zeker dat het na de begroeting precies zal zijn alsof we elkaar gisteren nog zagen. Dat betekent ook dat we kleine irritaties zullen hebben, elkaar zullen verbeteren, hard door de ander heen zullen praten, ons zullen afvragen waarom de ander altijd zo vroeg naar bed moet/zoveel praat over gluten/zo’n luide stem heeft/zoveel koffie nodig heeft/die rare zonnebril de hele tijd draagt/zo lang doucht/zoveel praat over haar kinderen/alles altijd beter denkt te weten.

En daar verheug ik me op. Heel, heel erg.