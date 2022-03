Wie zijn de Nederlanders die de Russische invasie online verdedigen?

‘Het artikel bezit een kwaadwillende toonzetting. De Chinese autoriteiten hebben het coronavirus met vereende inspanningen ingedamd en assisteren nu andere landen in dat proces. Arrogantie en vooroordelen ondermijnen slechts de mondiale solidariteit...’

Vraag: lijken u dit zinnen van iemand uit Spijkenisse of Geldermalsen die reageert op een stuk in een Nederlandse krant? Het kan hoor, je mag nooit iets uitsluiten. Iemand uit Deurne of Oldenzaal kan zich toevallig net zo uiten als een Chinese informatiefunctionaris die voor zijn Nederlandse zinnen Google Translate gebruikt. Echter: omdat de Chinese ambassade een paar jaar terug al een tekst op haar site had geplaatst met kritiek op de toonzetting van een stuk van mij, had ik twijfels over de herkomst van digitale reacties van Nederlanders die daar achteraan kwamen.

Als meerdere mensen met Nederlandse namen op de Facebookpagina van de Volkskrant onder een stuk over Oekraïne in vergelijkbaar vocabulaire uitleggen dat Poetins beperkte operatie de facto Russen op Russisch grondgebied beschermt, kunnen dat allemaal Nederlanders zijn die Poetin à la Baudet een prachtvent vinden. Maar het kan óók dat iemand in Moskou met Poetin-fans hetzelfde doet wat zanger Dotan in 2018 deed met Dotan-fans: ze digitaal creëren, 10, 20, 30, zoveel er nodig zijn.

Er is discussie over of de EU er goed aan heeft gedaan Russische propagandakanalen zoals Sputnik te verbieden. In de krant van 15 maart sloeg Volkskrant-lezer Ralph Koper de spijker op zijn kop met zijn constatering dat veel pro-Russisch nepnieuws in Nederland vermoedelijk minder herkenbaar is dan dat van Sputnik.

Russische invasies uit analoge tijden waren niet leuker of beter te billijken, maar redacteuren van De Waarheid verscholen zich niet achter nep-profielen toen ze in 1956 de inval in Hongarije verdedigden. Wie zijn de Nederlanders die de Russische invasie van 2022 online verdedigen? Ik betwijfel of ze in Deurne, Spijkenisse of Geldermalsen wonen.