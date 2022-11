Fietsend actievoeren op Schiphol: een briljant idee. Ten eerste omdat actievoeren er op die manier licht en luchtig uitziet. Ten tweede omdat de politie er duidelijk geen raad mee weet. Wie rustig en soeverein wegfietst, misschien nog wel een achtje maakt, is altijd sneller dan de lopende agent.

Zoals je in het NOS-filmpje hierover kunt zien, ziet een agent die achter een fietser aanholt er ook meteen koddig uit.

Onwillekeurig moest ik denken aan filmlegende Louis de Funès (laatste ‘s’ uitspreken om als een kenner over te komen!). De Funès was de meester van de koddige achtervolging. Ook de fiets zette hij graag in als komisch vervoermiddel.

En zo kwam het dat ik op een regenachtige ochtend Funès-fragmentjes aan het kijken was. Daar had je hem, verkleed als non, op een klein rood fietsje, hysterisch trappend door een prachtig Frans landschap. De zon scheen fel, maar dat werd destijds nog niet gezien als reden tot zorg.