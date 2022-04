Nee, had ik moeten zeggen. Een tijdje zat ik in een ‘prominentenpanel’, onder dat mom werden we erin geluisd, denk ik. In een of andere show moesten we vertellen wat we het ‘allermooiste’ vonden wat we die maand gezien of gehoord hadden. Zo heette die rubriek ook, ‘het allermooiste’, en dat op maandbasis. Vreselijk. Ik kan niet meer achterhalen waarom ik meedeed, al mijn cellen hebben zich inmiddels vernieuwd. Misschien wilde ik oma trots maken, maar oma leefde al niet meer. Het was gênant.

‘Gerdi Verbeet’, zegt Jet.

‘Deed die mee?’

‘Moet haast wel.’

De man die per keer de panelleden ronselde, een geleur van heb ik jou daar, heette Wes. ‘Wow, Wes,’ stamelde ik als hij belde, ‘doe normaal, is het echt alweer een maand geleden? Ik ben net geweest man, kan niet kloppen.’ Wie pijlsnel 90 wil worden, moet aan zo’n rubriek meedoen, je leven is zo voorbij.

‘Zielig voor Wes.’

‘Wat?’

‘Dat je zo negatief bent, het was een beetje zijn liefdesbaby.’

‘Lekkere liefdesbaby. Doe mij ff een juten zak en wat bakstenen.’

‘Jij hebt anders vrijwillig je comeback gemaakt, hoor.’

Godsamme, dat is waar. Ik was er al mee gestopt, ik had Wes al de bons gegeven. Wes, had ik gezegd, ik kan het niet meer opbrengen, serieus niet, ik mag blij zijn als ik één keer per maand op straat kom, laat staan dat ik in een bioscoopzaal beland, of bij een schilderijententoonstelling die ik de allermooiste vind. En dan zit Roemer hier weer tegenover me, en dan kan ik mijn tong wel afbijten, Wes, terwijl het maar drie minuten duurt, ik weet het, maar boren bij de tandarts duurt ook maar drie minuten, en ik vind zelden iets ‘het allermooiste’, eerder het tegenovergestelde.

‘Nog één keertje?’ vroeg Wes.

Die Roemer zag ik vaker dan familie en vrienden. Een halfuurtje voor de uitzending kwam hij met een halve radiostudio aan mijn schrijftafel zitten, overal kabels, koptelefoons, statieven, microfoons, camera’s zelfs, en een digitale aftelklok. Het moest live gebeuren, zonder euh-zeggen moest er een soepele recensie worden opgehoest, zo heel makkelijk is dat nog niet, viel me iedere keer weer op. Voor voorbereiden was geen tijd: koffiezetten voor Roemer. Bovendien, ik kon toch wel een schilderijententoonstelling aanprijzen als ik er zelf had rondgelopen?

Wie weet.

Die voorgenomen laatste keer had ik Get Out gezien, een uitstekende horrorfilm die bovendien maatschappijkritisch kon worden genoemd, wat ik ook deed – waarna ik ophield. Een lange stilte, voor op de radio. Op mijn spiekbriefje stond ‘Jordan Peele’. Zei me helemaal niks.

Stilte. Roemer keek me verwilderd aan. ‘Is dit live?’, vroeg ik hem. Roemer knikte woest. ‘Jazeker is dit live’, zei iemand in de diepte van mijn koptelefoon. (De presentator.)

‘Mooi’, zei ik. Nieuwe stilte.

‘Daarom heb ik het liever over iets beters’, zei ik tenslotte, ‘over het aller-állermooiste.’ En toen ben ik, hopsakee, overgestapt op een Elvisbiografie waarvoor ik maanden eerder een voorwoord had geschreven. Parate, doorgemarcheerde basiskennis, zelfs stervend van de stress kan ik erover raaskallen zonder af te gaan als een gieter. Nou, zat Roemer na te hijgen, een beetje als een gieter was ik wel afgegaan.

O ja? Toen heb ik me maar weer aangemeld bij Wes, om me te bewijzen.