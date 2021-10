Wie leeft om te schrijven, kan zich niet druk maken om de kleur van zijn plafond – toch begon het te knagen

Het plafond in de badkamer bleek bij thuiskomst een eigenaardige geelbruine kleur te hebben gekregen, het bad was bezaaid met verfschilfers. Er moest een lekkage zijn geweest, de bovenbuurvrouw vlucht van tijd tot tijd, al zolang ik haar ken, uit de werkelijkheid en soms gaat dat met overstromingen gepaard. Gerard Reve dichtte op een van zijn betere momenten: ‘Zoon, die de Dood zijt, Troost, Vergetelheid.’ Waaruit ik concludeer dat je mensen die vluchten uit de werkelijkheid niet veel kwalijk moet nemen.

Daarnaast stelde ik me op het standpunt dat wie leeft om te schrijven – een omstreden levensinstelling, maar wij zijn niet op aarde om onomstreden te zijn, op de heiligen na – zich niet kan bekommeren om de kleur van het plafond.

Na een paar dagen begon het verval in de badkamer toch aan me te knagen, ik nam het plafond persoonlijker dan strikt noodzakelijk. Daarom belde ik de conciërge, een Montenegrijn die in New York voor twee huizen zorgt en sinds zijn vrouw een beroerte heeft gehad ook voor haar. Haar beroerte heeft hem getroffen, ik zie hem soms de vloer in de gang dweilen en dan kijkt hij voor zich uit alsof hij de Montenegrijnse bergen ziet en niks geen dweil en niks geen vloer.

De conciërge vroeg eerst om foto’s van het plafond in de badkamer en toen ik hem die had gestuurd, beloofde hij zondagmiddag langs te komen.

Hij verscheen anders dan vroeger stipt op tijd en zonder meer te zeggen dan ‘Hallo, hoe gaat het?’ begon hij het plafond te verven en keek hij alsof er engelen over het plafond rondliepen.

In de vroege avond verdween hij met de woorden: ‘Het is klaar.’

Ik nam een kijkje in de badkamer. Zo’n wit plafond is niet de Zoon van God, maar toch ook een vorm van troost.