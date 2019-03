Wie is Kylie Jenner, de jongste miljardair ter wereld?

Jenner groeide op voor het oog van de camera’s. Ze is het jongste kind van moeder Kris Jenner en vader Bruce Jenner, de voormalige olympische tienkamper die sinds 2015 door het leven gaat als vrouw en nu Caitlyn heet. Toen Kylie 10 jaar oud was, begon de realityshow Keeping up with the Kardashians, en sindsdien is haar hele familie beroemd van het beroemd zijn.

En nu is ze dus de jongste persoon ter wereld die het op eigen houtje tot miljardair schopt. De erkenning voelt goed, zei Kylie Jenner zelf tegen Forbes. ‘Het is een fijn klopje op de rug.’

De jonge vrouw, over wie al zo vaak is geschreven dat ze geen enkel talent heeft, liep tijdens het opmaken van haar met fillers gevulde lippen altijd tegen een probleem aan: haar lipliner kleurde nooit perfect bij haar lipstick. Zo kreeg ze het idee om haar eigen product te ontwikkelen.

Miljoenen volgers

Jenner stopte er een kleine 250.000 dollar in, al het geld dat ze eerder had verdiend als soapster en met modellenwerk, en lanceerde in 2015 de Kylie Lip Kit op haar website. Er was geen grote pr-campagne voor nodig; ze hoefde alleen maar haar eigen sociale media-kanalen te gebruiken, waar ze al miljoenen volgers had – grotendeels meisjes tussen de 18 en de 24 jaar. Haar doelgroep dus.

Om een idee te geven van Jenners bereik: toen haar dochter vorig jaar werd geboren (die ze samen met de rapper Travis Scott kreeg) en ze de eerste foto op Instagram plaatste, kreeg ze binnen één dag ruim 13 miljoen likes. Dat is meer dan de zangeres Beyoncé kreeg met haar zwangerschapsaankondiging. Toen Jenner twitterde dat zij de app Snapchat niet meer zo vaak gebruikte, verloor het platform binnen een dag 1,3 miljard dollar op de Amerikaanse beurs.

Kylie Cosmetics werd een gigantisch succes: bij de lancering raakte Jenners totale voorraad binnen een minuut uitverkocht, en in de jaren die volgden verdiende ze elke dag weer miljoenen. Ze heeft weinig onkosten. De productie en verpakking heeft ze uitbesteed, evenals de verkoop en verzending. In totaal werken er zeven mensen fulltime, en vijf anderen parttime voor het bedrijf. Moeder Kris gaat over de pr en de financiën.

Ondertussen wordt er flink gesputterd dat Jenner geen echte selfmade billionaire is, en dat zij haar succes in de schoot geworpen heeft gekregen. Jenner blijft er koeltjes onder. ‘Het is de kracht van social media.’

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. Kylie Jenner