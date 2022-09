Wie is Kees Vendrik, het nieuwe boegbeeld van het Nederlandse klimaatbeleid?

Kees Vendrik in de bibliotheek van de Algemene Rekenkamer in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ietwat verbouwereerd kijkt Kees Vendrik (59) op. Hij staat tijdens de zomerborrel van de Eerste Kamer aan een statafel, in een binnentuin van het tijdelijke onderkomen van de senaat. Die borrel markeert op 12 juli voor senatoren als Vendrik en wat loslopende journalisten de start van het zomerreces. De vraag was of hij, als GroenLinks ooit ministers zou mogen leveren, nog beschikbaar zou zijn voor Financiën.

Hij zegt het niet, maar zijn blik spreekt boekdelen. ‘Joh, wat dacht je nou. Tuurlijk.’ Het was een plaagstootje, verwijzend naar het etiket dat Gerrit Zalm hem in 2010 opplakte bij zijn afscheid als lid van de Tweede Kamer. Zalm kwalificeerde Vendrik als ‘beste minister van Financiën die Nederland nooit heeft gehad’. Dat beklijft en keert terug in elk profiel van Vendrik.

Zalm en Vendrik zijn aan elkaar gewaagd tijdens de paarse kabinetten-Kok. Zalm als VVD-minister van Financiën, Vendrik als financieel woordvoerder van GroenLinks. De VVD mag ‘links’ graag karikaturaal wegzetten als geldverspillers, Vendrik logenstraft dat beeld. In 1998 dient hij, een novum, een heuse tegenbegroting in, doorgerekend door het Centraal Planbureau. Het idee: als we vinden dat het geld anders moet worden uitgegeven, dan moeten we ook laten zien hoe dat moet én er de dekking bij leveren. Vendrik begrijpt als geen ander in de Tweede Kamer de rijksbegroting, doorziet alle listen en lagen van zijn belangrijkste tegenspeler, minister Zalm.

Daarvoor lijkt diepgaande boekhoudkundige kennis nodig, maar niets is minder waar. Vendrik is geen econoom of, een spade dieper, econometrist. Maar politicoloog, geschoold aan de Universiteit van Nijmegen, waar zijn vader Ton hoogleraar biofysica en een paar jaar rector – topbestuurder van de hele universiteit – was. Begin jaren tachtig, nadat hij naar Amsterdam is verkast, is Vendrik al in Den Haag actief als medewerker voor de PSP, die later opgaat in GroenLinks.

Geduld en gedrevenheid

De rijksbegroting is ook geen hogere wiskunde, maar vergt wel inzicht in de steeds wisselende opstelling van inkomsten en van de uitgaven. Dat vergt geduld en gedrevenheid. Vendrik doorziet niet alleen de begroting, hij wil er iets totaal anders mee: vergroening – minder belasting op werk, meer op consumptie, meer op vervuilen.

In 1998 komt Vendrik voor GroenLinks in de Tweede Kamer, tegelijk met Femke Halsema. Beter gezegd: ‘samen met’, want ze zijn al bevriend geraakt tijdens een poging een ‘beginselprogramma voor een niet bestaande progressieve partij’ op te stellen. Dat moet een doorbraak opleveren op links. Halsema is dan nog spraakmakend lid van de PvdA, maar het praten over dat beginselprogramma wordt haar niet in dank afgenomen en ze stapt over naar GroenLinks.

Als ze de Kamer ingaan, maken Vendrik en Halsema een ‘samen uit, samen thuis’-afspraak: samen de Kamer in, tegelijk eruit. Die afspraak, daar weet verder niemand van. Maar zo gaat het wel. Beiden vertrekken in 2010, na de mislukte formatie van Paars-plus – VVD, PvdA, D66, GroenLinks – uit de Kamer; eerst Vendrik, een paar maanden later Halsema.

Rekenkamer

Vendrik blijft professioneel dicht bij huis. Hij wordt in 2011 lid van de Algemene Rekenkamer, dat de rijksuitgaven controleert en daarover met aanbevelingen aan de Tweede Kamer rapporteert. Hij legt zich toe op het doorlichten van de massieve bezuinigingen van de rijksoverheid als reactie op de financiële crisis na 2008. In die jaren wordt met harde hand 50 miljard euro op de rijksuitgaven gesnoeid. Ook de uitgaven aan zorg gaan onder het vergrootglas. Maar na de Tweede Kamer, waar direct invloed valt uit te oefenen, voelt het een beetje als de zijlijn.

Hoewel een benoeming bij de Rekenkamer ‘voor het leven’ is, vertrekt Vendrik na precies zes jaar naar de Triodos Bank als ‘hoofdeconoom’. Door zijn Haagse contacten raakt hij ook betrokken bij het klimaatoverleg dat onder leiding van Ed Nijpels aan vijf ‘tafels’ wordt gevoerd. Vendrik wordt hoofd van de elektriciteitstafel. Tegelijk is hij de drijvende kracht achter, zoals hij het zelf noemt, hoofdstuk D8 van het klimaatakkoord. Daarin verplicht de financiële sector – banken, verzekeraars, pensioenfondsen – zich te vergroenen. Want met beleggingen kan vergroening gestimuleerd worden. Omgekeerd, als een bank vervuilende industrie financiert, krijgt die een imagoprobleem.

Maar de bocht moet geleidelijk worden genomen. Vervuiler en financier hebben elkaar immers in de tang. Stel, de droom van een enkeling wordt waarheid en de veestapel wordt van de ene dag op andere andere gehalveerd. Dat jaagt de Rabobank dan naar de rand van het ravijn en daarmee het financiële systeem in Nederland. Geleidelijkheid is dus het motto. Dit jaar moeten de financiële instellingen met hun actieplannen op de proppen komen.

Boegbeeld van klimaatbeleid

Maar bij Vendrik woelt het eind 2021 alweer om verandering. Hij zegt op bij Triodos en is per 1 augustus 2022 weg. Het is nog niet zover, of hij wordt gepolst voor de opvolging van Nijpels. Die houdt het klimaatoverleg na tien jaar voor gezien. De klimaattafels worden ondergebracht bij de bijbehorende ministeries, die de afspraken nu moeten uitvoeren. Maar wie wordt boegbeeld, aanspreekpunt naar buiten? Het moet, zoals dat in ambtenarenproza heet, een platform worden voor maatschappelijke dialoog en reflectie over het klimaatbeleid.

Vendrik wordt daar op 3 november voorzitter van. Om in alle rust te bedenken hoe hij dat gaat aanpakken, vertrekt hij dinsdag uit de Eerste Kamer. Vooral omdat hij de functies onverenigbaar vindt. Maar mocht zich ooit de gelegenheid voordoen om zelf aan de knoppen te zitten op Financiën, dan kan Vendrik daarvoor in het holst van de nacht worden gewekt.