Wie hou je eigenlijk voor de gek met een surpriseparty?

Aan het concept ‘surpriseparty’ had hij altijd de schurft gehad. Er was te veel dat mis kon gaan, en wat won je ermee als het plan wel slaagde? Waarom moest iemand eerst wennen aan de teleurstelling dat haar vijftigste verjaardag ‘lekker klein’ gevierd zou worden, met twee vriendinnen, een taartje en gemberthee? Dan het tadaa-moment: kon een mens ooit verrast genoeg reageren?

Maar eenmaal benoemd tot lid van het feestcomité was hij toch fanatiek geworden. Dus nog maar eens bellen met de ceremoniemeester. Kreeg iedereen confetti bij binnenkomst? Was het nou eerst het lied en dan het cadeau? Wanneer zou de zus speechen? Hup hup… waarom bleef het zo stil aan de andere kant van de lijn?

Later, op het niet meer verrassende feest, pleitte hij zichzelf zonder gêne vrij. Hoe had hij kunnen weten dat hij op speaker stond, terwijl de bijna-jarige ook in de auto zat? Niemand, hijzelf incluis, zou ooit weten of dat de volledige waarheid was.