De rij voor het bijzondere koekje is terug. De lengte van de rij is een graadmeter voor de hernieuwde drukte in de hoofdstad, maar symboliseert ook de raadselachtigheid van toerisme. Op hoogtijdagen worden er in het nauwe straatje waar het winkeltje huist ‘steegmanagers’ ingezet om de file in banen te leiden. Je hoort er vele talen, maar zelden de moers.

De koekjeswinkel bestaat pas een paar jaar, het succes nam een vlucht door het enthousiasme van Lonely Planet en Tripadvisor. Maar het nostalgisch donkerbruine interieur suggereert nogal hevig dat hier een eeuwenoude traditie levend wordt gehouden, dat Rembrandt lééfde op het bijzondere koekje, en Johnny Jordaan er kind aan huis was. Wie het échte Mokum wil ervaren, hij proeve the koekje, is de boodschap.

In het schemergebied tussen authentiek en ‘authentiek’ is veel mogelijk. Ook dat het koekje simpelweg krankzinnig lekker is. Helaas ben ik te ongeduldig om lang in de rij te staan.