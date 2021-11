Wie hangt er nou een groot portret van Waylon of Jan Mulder in de woonkamer? Een fan?

De portretten van het programma Sterren op het doek lijken de deur uit te vliegen bij Omroep Max. In het inmiddels dertien seizoenen tellende programma wordt telkens een andere bekende Nederlander geportretteerd door drie kunstenaars. Naast het schilderij dat door de geportretteerde ster wordt uitgekozen, blijven er twee doeken over. Die worden geveild, waarna de opbrengst naar een goed doel gaat.

Mager is die opbrengst zelden. In de laatste twee seizoenen werd een niet-gekozen schilderij voor gemiddeld rond de 2.700 euro verkocht, met een uitschieter van 15.500 euro voor een schilderij van Frank Boeijen. Maar dan kun je ook ’s ochtends de trap aflopen en worden begroet door een grijnzende Gerard Joling, of jezelf op de bank nestelen terwijl Eva Jinek je berustend aankijkt.

Roos van der Rijt-Plate met haar schilderij van Waylon, gemaakt door Annemiek Vera

‘Mijn man Pascal en ik wonen vlakbij kunstenares Annemiek Vera in Wijk bij Duurstede. We wilden al langer iets van haar kopen, en toen we dit schilderij op televisie voorbij zagen komen, waren we meteen verkocht. We begonnen te bieden, we wonnen, en vervolgens moesten we een busje huren om het mee naar huis te nemen, zo groot is het doek. Annemiek kwam gillend aanlopen toen ze hoorde dat het schilderij bij ons hing.

Iedereen die binnenkomt vraagt of we fans zijn van Waylon, maar voor ons is het gewoon een mooi schilderij met een mooi verhaal erachter. Met Waylon hebben we verder niks. Het enige is wel dat het doek op een specifieke plek moet hangen: zijn karakteristieke kop met indringende blik wil je niet tegenover je bank hebben hangen. Hij staart je nu ­alleen na als je de woonkamer uitloopt.’

Roos van der Rijt-Plate met haar schilderij van Waylon Beeld Jordi Huisman

Peter van Sloun met zijn schilderij van Gerard Joling, gemaakt door Ed van der Kooy

‘Toen Gerard Joling dit portret zag tijdens de uitzending schrok hij enorm. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen; het is heel realistisch. Ik schrik er ook nog altijd van, maar het is de schrik van blijdschap. Het is een prachtig doek. Ik ben liefhebber van het werk van Ed, niet van dat van Gerard Joling. Ik vind Gerard absoluut een groot kunstenaar op zijn gebied, maar het is niet direct mijn genre. Ik hou van klassieke muziek.’

‘Na de uitzending wist ik meteen dat ik het doek wilde hebben. Elke ochtend als ik opsta kijkt Gerard me aan terwijl ik de trap afloop. Ik heb het doek sinds 2009, het hangt steeds op een andere plek in huis. Toch raak ik er nooit op uitgekeken, tot grote ontsteltenis van mijn vrienden.’

Peter van Sloun met zijn schilderij van Gerard Joling Beeld Jordi Huisman

Erna Slagter-Hottinga met haar schilderij van Bart Chabot, gemaakt door Albert Groenheyde

‘Mijn broer heeft twee doeken gekocht via Sterren op het doek, allebei van kunstenaar Albert Groenheyde. Naast deze van Bart Chabot ook nog een van Sonja Barend. Voor mijn broer overleed, begin dit jaar, heb ik ze allebei gekregen. Of eigenlijk had ik ze al een beetje geclaimd. Bart hangt in de woonkamer, in de slaapkamer hangt Sonja.

Sonja’s schilderij is eigenlijk m’n favoriet: Barts bril staat een beetje hoog op z’n oren, en dat witte stukje op z’n voorhoofd is wel groot. Ik zei nog tegen mijn man: als ik genoeg heb van Bart ruil ik hem gewoon om met Sonja. Nee, zei hij, Sonja hoef ik niet in de kamer. Zo is het ook prima: Chabot heeft altijd naar mijn broer gekeken, en nu kijkt-ie naar mij. Dat vind ik toch een mooi idee.’

Erna Slagter-Hottinga met haar schilderij van Bart Chabot Beeld Jordi Huisman

Henk Guichelaar met zijn schilderij van Eva Jinek, gemaakt door Mirelle Vegers

‘Dit schilderij kwam toevallig op mijn pad. Ik had eigenlijk geld gespaard voor een Ford Mustang, maar toen ik een tijd geleden aan het zappen was, en ik langs Sterren op het doek kwam wist ik ­meteen: dit doek moet op de deur van de hoekkast komen. Eva Jinek vind ik ­geweldig, een unieke vrouw.

Ik had net de kast gerenoveerd en het doek zou er prachtig bij passen, dus de keuze om mee te bieden lag voor de hand. Er zat wel een dikke lijst omheen. Die heb ik er – met beleid – af moeten moeten slopen. Het was één centimeter te groot, dus dat stukje van het doek heeft het moeten ontgelden. Maar het is gelukt. Die Mustang zit nu dus op de kastdeur.’

Henk Guichelaar met zijn schilderij van Eva Jinek Beeld Jordi Huisman

Maarten Morsman met zijn schilderij van Jan Mulder, gemaakt door Adele Renault

‘We zijn bevriend met de familie ­Mulder, daarom besloot ik mee te bieden op dit doek. Ik verloor het, maar de uiteindelijke winnaar bleek afgehaakt. Ik mocht het alsnog komen ophalen in Hilversum. Het hangt sindsdien in de bar van ons huis. Jan vond het hartstikke leuk toen hij zag dat dit schilderij bij ons hing.

Als ondernemer keek ik altijd naar kunst met een zakelijke blik: hoeveel het waard is, hoeveel het in de toekomst waard gaat zijn. Jan heeft me geleerd om alleen maar naar de schoonheid van kunst te kijken. En dit schilderij vond ik meteen prachtig: het paars refereert aan RSC Anderlecht, waar Jan ooit voor voetbalde. Jan koekeloert naar je als je hier een biertje drinkt. Hij kijkt altijd wat voor liederlijk gedrag er aan de bar plaatsvindt. Ik ben er nog altijd erg blij mee, het is m’n mooiste bezit.’

Maarten Morsman met zijn schilderij van Jan Mulder Beeld Jordi Huisman