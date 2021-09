Wie geeft er blind al zijn geld aan een tv-makelaar om zomaar een woning te kopen? Heel veel mensen, denk ik

Een nieuw seizoen Kopen zonder kijken is begonnen, mijn allerliefste lievelingsprogramma omdat het de volgende elementen bevat: mensen die wanhopig huizen zoeken, een verbouwing, de vreemde interieurstyliste die Roos heet, en Martijn Krabbé. En makelaar Alex Verburg en aannemer Bob Sikkes.

Ik heb nu eigenlijk alle elementen benoemd die het programma bevat, behalve de bezemsteel waaraan Krabbé dit seizoen – in de tijd van afstand houden opgenomen – de deelnemers meetrekt als hij ze geblinddoekt voor hun nieuwe huis neerzet. Maar zelfs die bezemsteel is een lievelingselement. Eigenlijk is alleen het stukje bij de notaris saai, en de tussenstukjes waarin je een hand met vieze nagels een koopcontract ziet ondertekenen.

Kopen zonder kijken ontstond door de woningcrisis, want wie geeft er nou blind al zijn geld aan een willekeurige tv-makelaar om zomaar een woning te kopen? Nou, vast heel veel mensen, denk ik eigenlijk, maar er zaten ook echt stellen bij die niet meer wisten waar ze een nieuw huis vandaan moesten halen, en uit radeloosheid het programma in de arm namen.

De crisis is met het verstrijken van de seizoenen alleen nog maar heftiger geworden, en bij de shots waarin makelaar Alex Verburg op Funda rondscrollt om te kijken of hij een leuke eengezinswoning kan vinden, meen ik soms de wanhoop op zijn gezicht te zien. Makelaar Alex Verburg heeft Funda natuurlijk ook allang uit.

Het eerste stel van dit seizoen, wonend in een eengezinswoning in Assendelft, kon hij niet niet verder helpen dan een identieke eengezinswoning in Assendelft. Het stel was wel een beetje verdrietig. Er was een scène die in een Mike Leigh-achtige film over het leven in Assendelft niet zou misstaan, waarin de vrouw huilend uit het raam van de dakkapel van haar nieuwe huis keek.

Maar dan komen aannemer Bob Sikkes en stylist Roos zonder achternaam, en die doen wat ze altijd doen. Bob loopt in zijn donkerblauwe trui in een enorm tempo door het huis en zegt dat hij het eigenlijk een heel leuk huis vindt, en dat hij de keuken gaat doortrekken. Hij heeft de zwarte schuifpui al klaarstaan in een vrachtwagen. Roos zet drie enorme rietpluimen in een terracotta vaas in de keuken. Ook hangt ze een Ibizalamp op en ontwerpt ze een badkamer die door het gebruik van speels aangebrachte tegeltjes en een bad met bloetoet een wellnessuitstraling krijgt.

Het stel uit Assendelft komt na de verbouwing opnieuw kijken naar hun nieuwe huis in Assendelft, en vindt alles prachtig. Dit keer huilen ze van blijdschap.

Het is een troost; als er echt nooit meer iemand een nieuw huis kan vinden, kunnen Bob en Roos misschien gewoon bij de mensen thuis de zwarte schuifpui en de rietpluimen komen brengen.