Aan de bar van een caféterras, waar ik met huisgenoot P. was beland, bestelde ik bij de horecawelp van dienst een bier en een jonge jenever.

‘Een bier en een wát?’, vroeg de knaap ontsteld. Hij was krap 18, klein, blond, met verlegen ogen en lila gelakte nagels. Ik herhaalde mijn wens, waarna hij verontrust naar de flessen begon te staren.

Ik keek mee. ‘Daar!’, riep ik wijzend. Op zijn tenen kon hij er nét bij. Hij draaide de dop eraf, pakte aarzelend een bierglas en begon te schenken, tot een collega met een bulderend ‘Ho!’ ingreep en hem de fles ontrukte. ‘Dat is een dúbbele, man!’

Hij overdreef. Het was maar een pinkdik laagje in dat gigantische bierglas. ‘Doe er maar wat ijs bij’, zei ik, waarop de jongen het tot de rand volstortte met ijsblokken. Als de klimaatvorsers willen weten wat er met de poolkappen is gebeurd, moeten ze eens komen kijken op dat terras.

Huisgenoot P. keek even later verbaasd naar mijn glas. ‘Die jongen achter de bar wist niet wat jenever was’, zei ik. Ik dacht aan de Nederlandse ambassade in Moskou, waar wij eens, lang geleden, Leidens ontzet gevierd hebben met ingevlogen haring en jenever. Ook het Russische personeel daar had geen idee en schonk wijnglazen vol met ons nationaal gedestilleerd. Opmerkelijk genoeg greep geen van de aanwezige Nederlanders in en algauw schalde er een saamhorig lallen door dat keurige consulaat.

Als tiener dronk ik in de kroeg niets anders dan jenever, want van bier hield ik niet, caféwijn was smerig en de damesopties ‘bessen-ijs’ of ‘pisang-jus’ vond ik truttig. Mijn vrienden noemden mij Jenevertiti. Ach ja...

In de jaren tachtig ging de jeugd ándere dingen drinken, cocktails met wodka of rum en zo. Jenever werd iets voor krasse opaatjes, die gestaag uitstierven. Begin jaren negentig heeft Bokma nog een mislukte poging gedaan tot verhipping van de jenever, met de tenenkrommende slagzin ‘Let’s Bokma!’. Dat was de genadeslag. Wie drinkt er nog jenever? Ja, ik.

‘Het is maar goed dat je niet om een kopstoot hebt gevraagd’, zei P. ‘Dan had die jongen dat letterlijk genomen en je tanden uit je bek geslagen.’ Ach nee, die lieverd, met zijn lila nagels...

Terwijl ik een verwaterd nipje nam, dacht ik met weemoed aan een echte borrel. Een tulpvormig glaasje, dat ze aan je tafeltje boordevol vol schenken, uit zo’n gezellig knorrende, bedauwde fles. En dan die eerste slok er voorzichtig, zonder handen, vanaf happen.

Er bestaat nog wel een café waar je zoiets heerlijks krijgen kunt, maar ik zeg lekker niet waar dat is.