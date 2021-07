Ik had de rotsmartphone de hele dag nog niet gemist. Dat het ding onder een stapel papieren kranten lag, merkte ik toen het even na middernacht een vervelend bliepgeluid uitstootte omdat er een sms binnenrolde. Sms’en krijg je tegenwoordig bijna alleen nog van officiële instanties, dus ik was benieuwd welke zaak niet kon wachten tot zonsopgang. Het bleek te gaan om een boodschap van nummer +31620045914: ‘[DigiD]: U ontvangt nog een teruggave van €576,89 euro. Vraag nu uw teruggave aan via replug.link/regel-DigiD.’ Ik heb helemaal niks tegen €576,89 euro, maar ik ben ook een adept van een befaamd inzicht van de Oekraïense oud-premier Arseni Jatsenjoek: gratis kaas vind je alleen in een muizenval. Wie €576,89 euro op mijn rekening wil storten, stuurt ’s nachts geen idiosyncratisch linkje, dat doet iemand die €576,89 euro van mijn rekening wil halen.

Alles gaat online steeds makkelijker. Een paar jaar terug waren slachtoffers van digitale oplichterij nog veelal mensen die via Western Union geld hadden overgemaakt aan niet-bestaande droompartners in verre landen, vooral Nigeriaanse nerds verdienden er goed aan. Die oplichters deden moeite voor hun product, de slachtoffers deden moeite om hun geld te storten. Tegenwoordig is dat met één veegje over het scherm gebeurd.

Ik wist niets van het servicenummer 09061512 tot op de rekening van mijn dochter stond dat ze dat 38 minuten lang had gebeld à 38 euro. In haar telefoon geen spoor van zo’n gesprek. Ik googelde ‘09061512’ en ontdekte dat véél mensen dat nummer niet hadden gebeld maar wel bona fide over een linkje hadden geveegd. Ik belde de provider en hoorde dat de 09061512-equipe vooral kinderen en ouderen benadert. Omdat er zovéél 12- en 82-jarigen over linkjes hadden geveegd, konden we in het kader van de slachtofferhulp de helft van de kosten van het nepgesprek terugkrijgen zonder over een linkje te hoeven vegen.