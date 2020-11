Wel of niet vaccineren? Het Volkskrant-panel twijfelt: ‘Maar ik geloof het oordeel van de experts’

Eliza Zmijewska. Beeld Jiri Büller

Eliza Zmijewska, 65

TWIJFELT: ‘Ik wil er eerst meer over weten’

‘Ik weet het nog niet. Ik ben niet tegen vaccins, maar wacht in dit geval af. Ik zou eerst meer erover willen lezen of horen. Dat heb ik nu nog onvoldoende gedaan. Ik probeer te volgen wat in kranten of op het internet verschijnt. Op goede sites dan, zodat je geen verkeerde informatie leest.

‘We weten nog niet wat zo’n vaccin op de lange termijn met je lichaam doet. Ik ben misschien wat ouder, maar heb geen ziektes. Ik denk dus niet tot de groep te behoren die dadelijk als eerste mag. Dat is prettig. Dan kan ik nog een beetje kijken hoe het zich ontwikkelt.’

‘Ik geloof in geen enkele complottheorie over corona, maar zie in mijn omgeving dat het bij veel mensen toch de griep niet erg ontloopt. Ik geloof dat bepaalde infecties veel gemener zijn. Waarom zou een gezond en jong persoon, die niet veel met kwetsbaren in contact komt, zich dan verplicht moeten laten vaccineren?’

Luc Teekens

Luc Teekens, 25

JA: ‘Terug naar het oude normaal’

‘De wil om zich te laten vaccineren, blijkt te zijn gedaald onder jongeren. Daar verbaas ik mij wel over. Hoe ga je in hemelsnaam anders terug naar het oude normaal? Ik ben zeker voor vaccinatie.

‘Uiteindelijk wil je het virus gewoon het land uit hebben. In beginsel voor de ouderen. Die groep moet je beschermen. Maar ik hoor ook veel verhalen van jongeren die voor langere tijd smaak- of reukvermogen verliezen. Dat lijken mij goede redenen om de ziekte niet op te willen lopen.

‘Een vaccin is de beste manier om dat voor elkaar te krijgen. Er zijn weinig andere opties met hetzelfde resultaat. Natuurlijk duurt het normaal langer om een vaccin te ontwikkelen. Maar dit is geen normale tijd, we kunnen niet vijf jaar rustig aandoen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het veilig is.

‘Privileges voor gevaccineerden zouden een goede motivator kunnen zijn. Maar ik vraag mij af of dat te handhaven valt.’

Hadassa de Velde Harsenhorst

Hadassa de Velde Harsenhorst, 30

TWIJFELT: ‘Maar ik geloof het oordeel van de experts’

‘Ik sta open voor een vaccin. Wel zou ik nog een paar vragen beter beantwoord willen zien. Beschermt een vaccinatie voor lange tijd, of zijn de antistoffen maar van korte duur? En hoe weet je wat de langetermijneffecten zijn? Ik ben heel benieuwd hoe ze in zo’n korte tijd een goed vaccin hebben kunnen maken.

‘Maar als experts zeggen dat het veilig is, geloof ik dat wel. De overheid moet natuurlijk ook groen licht geven. Ik ben op dat punt niet zo sceptisch.

‘Ik zou het lastig vinden als mensen die zich niet laten vaccineren straks minder mogelijkheden krijgen. Dat is een aantasting van hun keuzevrijheid. Je moet kunnen kiezen, zonder consequenties voor de vraag of je wel of niet uit eten of naar Spanje mag. Zover komt het ook niet, gok ik. Hoop ik.’

Miodrag Bata Milojevic.

Miodrag Bata Milojevic, 56

NEE: ‘Ik ben wantrouwig bij dwang’

‘Nee, ik ben niet van plan om me te laten vaccineren. Ik neem ook een aantal jaar de griepprik niet meer. Altijd als ik die had gehad, voelde ik mij daarna heel beroerd. Mijn ervaring is dat een vaccinatie niet altijd de oplossing is. Je moet op zoek gaan naar wat bij je past.

‘Ik ben echter wantrouwig tegenover alles wat mij opgedrongen wordt. Rutte en De Jonge pushen te veel. Dan ontstaat een soort reflex bij mij. Er zijn veel te veel mensen in Nederland die blindelings de politici volgen. Dat zie je bijvoorbeeld bij de mondkapjes - Nederland heeft geen ervaring met het inleveren van vrijheid. Ik ben opgegroeid met repressie in Joegoslavië.’

‘Extra rechten voor mensen die zich laten vaccineren, lijkt mij een heel slecht idee. Mijn arts zegt ook niet: idioot, je had een griepprik moeten nemen. Ik vind dat iedereen zelf een keuze moet kunnen maken. Dus geen boete, wijzend vingertje of verbod om ergens naar toe te gaan. Die mildheid mis ik nu in Nederland.’

Enrico Tempert.

Enrico Tempert, 41

TWIJFELT: ‘Meer vrijheid na vaccinatie’

‘Ik zou mezelf niet als eerste laten vaccineren. Laat eerst de mensen in de vuurlinie, zoals zorgmedewerkers, maar. Door diabetes en een vorm van reuma zit ik de laatste jaren al in een soort zelfisolatie. De kans dat ik het oploop is klein.

‘Een beetje huiverig voor vaccinaties ben ik sowieso wel. Ik ben daar eerder eens behoorlijk ziek van geworden. Van de griepprik kreeg ik bijvoorbeeld juist griep. Ook gaat er bij mij een alarmbel rinkelen als gezegd wordt dat sommige coronavaccins bij negentig procent van de mensen effectief blijkt. Dat lijkt mij te optimistisch.

‘Als iemand die gevaccineerd is de ziekte niet meer kan krijgen, zou deze persoon trouwens best wat meer vrijheid mogen krijgen. Dat zou voor mij ook een reden kunnen zijn om mij toch te laten vaccineren. Als er weinig bijwerkingen blijken te zijn, en ik dankzij een vaccinatie veilig naar mijn favoriete vakantieland Oekraïne kan, zou ik toch zeggen: kom maar op ermee!’