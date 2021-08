‘Wees eens wat stiller, luide Hollanders’, fluisterden de Antwerpenaren

In het kort laat mijn wooncarrière zich als volgt omschrijven: Het Noorden-Groningen-Amsterdam-Groningen. Het Noorden is in dit geval een verzamelnaam voor elk dorp en gehucht uit mijn jeugd.

Ik ging naar Amsterdam voor de liefde, maar bleef er langer plakken dan de liefde.

In Het Noorden waren de mensen soms luid, maar niet zoals in Amsterdam. Daar schreeuwden en lachten de mensen gewoon keihard op straat. En wie moest je in mijn dorpen en gehuchten überhaupt tegenkomen om luid mee te lachen of schreeuwen?

Ik leerde van mijn luide Amsterdamse liefde zelf ook wat luider te zijn.

Laat ik hem Frank noemen.

‘Hoooii… mag ik alsjeblieft misschien betalen’, zei ik met een heel erg vriendelijk piepstemmetje tegen de serveerster.

Ik probeerde het drie keer, toen stopte ze.

‘Nee’, zei Frank luid tegen mij. ‘Stop met doen alsof je elke dag geslagen wordt! Ze mogen blij zijn met een klant, met het geld. Dit is hun hele verdienmodel. Laat HEN maar dankbaar zijn.’

Ik voelde me erg ongemakkelijk, maar de serveerster knikte en deed meteen aardiger.

‘Heb er schijt aan!’, beval hij mij.

‘Maar ik wil er geen schijt aan hebben. Er schijt aan hebben past niet bij mij’, zei ik. ‘Alleen de term vind ik al vreselijk. Het doet pijn aan mijn oren.’

‘Ach, ga toch weg. Je bent net zo’n arrogante tut als ieder ander, zo niet meer’, zei Frank. ‘Gedraag je ernaar en doe niet zo kruiperig en onderdanig.’

‘Liever omschrijf ik het als het loslaten van onderdanige bescheidenheid?’

‘Ik liever niet, maar heb daar vooral schijt aan’, zei Frank.

Om zijn les kracht bij te zetten, kochten we milkshakes bij een winkel waar ik op neerkeek en gooiden de lege bekers in de netste tuinen die we tegenkwamen.

‘Gooi!’, zei Frank. ‘Heb er schijt aan!’

Het deed nog steeds pijn aan mijn oren, maar toch wende ik er al een beetje aan.

Toen ik het me een beetje eigen had gemaakt reden we naar Antwerpen. Frank had een kampeerbus. Voor halve en soms hele werkelozen als wij leek de tijd oneindig, maar we hadden wel weinig geld. In Antwerpen bakten we zelfgemaakte frites op een parkeerplaats in de stad. Daarna bezochten we cafés en platenzaken. We lachten vaak en hard. Op straat en in winkels en in de cafés al helemaal.

‘Wees toch eens wat stiller, luide onfatsoenlijke Hollanders’, fluisterde een aantal Antwerpenaren keihard naar ons. Franks enorm zelfverzekerde manier van praten en algehele voorkomen wekten bij sommige mensen grote irritatie op.

Ze moesten duidelijk eens bij hem op cursus.