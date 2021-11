Weervrouw Leidi van der Veen van RTV Drenthe had altijd een spreuk paraat

Gebruind, modieus gekleed en zorgvuldig gekapt sprak weervrouw Leidi van der Veen de kijkers van RTV Drenthe 25 jaar toe.

O wee als haar optreden een weersvoorspelling werd genoemd. Het weer wordt niet voorspeld, Leidi van der Veen was geen waarzegger. Het weer wordt verwacht. Van der Veen was bezeten van het weer. ’s Nachts zette ze de wekker als er uitzonderlijke weersomstandigheden in aantocht waren. Als het onweerde, sprong ze uit bed. Er is geen mooier vuurwerk dan de bliksem, vond ze.

Ze werd als Leidi de Jonge geboren in Weiteveen en groeide daar op in een katholiek gezin met drie broers. De belangstelling voor het weer had ze van haar vader, een veenwinner die het weer nauwlettend in de gaten hield, want natte turf was geen handel. In 1972 trouwde ze met Henk van der Veen, een even hartstochtelijk weerfanaat.

Weergekte

In een weerhut in de tuin brachten ze samen het weer in kaart. Aanvankelijk hielden ze het weer bij met ouderwetse meetmethoden en vakkundige observaties. Samen wisten ze op elke vraag het antwoord, beeldend verwoord met voorbeelden uit het verleden. De wandelende encyclopedieën Leidi en Henk (‘Je kunt ons ook weergekken noemen’) waren een populaire vraagbaak en hielden weerpraatjes voor de lokale omroepen van Emmen en Coevorden.

Het weerstation in de hut werd een weercentrum in huis, er kwam professionelere apparatuur, een satellietschotel werd in de tuin opgesteld. De hobby was een vak geworden, met Leidi als blikvanger, daar in ‘weerbureau Cumulus’ in de Kennedystraat in Veenoord. Omdat haar man Henk, boormeester bij de NAM, vaak voor zijn werk een week van huis was, kwam het weer vooral op haar schouders neer.

In 1992 volgde Van der Veen de nationaal bekende weerman Jan Pelleboer uit Paterswolde op bij RTV Drenthe, voor wie ze weerwaarnemer was geweest. ‘Op 18 juli kwam ’s ochtends het telefoontje dat Pelleboer plotseling was overleden. Het was die dag feest, want mijn opa en oma waren vijftig jaar getrouwd, daarom weet ik het nog zo goed. Ze kon direct op de radio. Bam, meteen volle bak’, vertelt Carina, de jongste van twee dochters.

Opvallende verschijning

Ze groeide uit tot een bekende persoonlijkheid in Drenthe. Van der Veen was een opvallende verschijning: gebruind, modieus gekleed (in haar jonge jaren had ze de collectie samengesteld voor een japonnenfabriek) en zorgvuldig gekapt sprak ze de tv-kijker toe, soms vanaf een locatie in de provincie.

In begrijpelijk taal vertelde ze wat de kijker kon verwachten. En ze was altijd goedgehumeurd. Het was geen lentedag, maar een heerlijke lentedag. De temperatuur liep niet op, maar had er duidelijk zin in. Zat ze er een keer naast, dan dacht ze terug aan Pelleboer. Die zei: de weersverwachting klopt altijd, maar het weer houdt zich niet altijd aan de verwachting. ‘Maar al met al denk ik dat ik altijd vrij goed scoorde’, zei ze bij haar afscheid van RTV Drenthe.

De weerpraatjes van Van der Veen, die ook een populaire trouwambtenaar was in Sleen, waren kleine hoorcolleges die ze eindigde met een weerspreuk in het Drents, geplukt uit haar eigen bibliotheek. ‘En soms verzon ze er één’, zegt dochter Carina.