Weekendwijsheid van zangeres Karsu: ‘Neem een bank waar je in kunt ploffen’

Beeld Ruud Janssen

Karsu (31): ‘Er is toch niets te doen, ik ga m’n huis restylen’, dacht ik toen de coronapandemie net begon. Ik kreeg een bui waarin ik de hele woonkamer anders wilde, en dan vooral de bank. Ik heb altijd banken gekocht met het idee dat eventuele seniorenvisite lekker moest kunnen zitten. Maar eigenlijk heb ik helemaal geen vijftigplussers in mijn omgeving die zo’n makkelijk-opstaan-bank nodig vinden. Toch vond ik het belangrijk. Iedereen moet zich welkom voelen in m’n huis, leerde ik vroeger. Je moet altijd gastvrij zijn en eten in huis hebben. Maar nu dacht ik: rot op, het is mijn huis. En als je niet lekker zit, geef ik je wel een paar kussens in je rug. Als je moe terugkomt van een concert, of feest, wil je gewoon in je bank kunnen ploffen, er helemaal in wegzakken.

Uiteindelijk stond ik in de woonwinkel en werd ik helaas meteen verleid door de koopjeshoek. Daar stond-ie: een velvetgroene bank, een half jaar geleden helemaal in de mode. Maar het was totaal geen plofbank. Vanaf dag één had ik spijt, want je kunt er nooit lekker induiken. Gelukkig heb ik een woonkeuken waar ik met gasten kan zitten, maar als ik ga verhuizen, gaat die velvetbank er meteen uit. Je moet een ‘lig op mij’-sofa hebben, waar figuurlijk ‘I’ve got you, je bent moe’, op staat. Warme kleur, zachte stof. Met een hoek of een bocht erin. Die bank moet op zo’n manier in je huis staan dat je denkt: ik ben in een loft. Ik heb geen idee wat een loft precies is, maar dat woord beschrijft de sfeer perfect. Als je zo’n bank hebt, kom je je huis niet meer uit.’