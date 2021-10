Weekendwijsheid van Wim Anker: ‘Neem uitgebreid de tijd voor een ochtendritueel’

Wim Anker Beeld Jouk Oosterhof

Strafrechtadvocaat Wim Anker (68): ‘Elke ochtend te 7.00 uur word ik wakker op de boerderij in Skingen. Dan begint het vaste rondje. Eerst ga ik naar de 13-jarige Poekie, de boerderijkat die we overnamen van de vorige bewoners. Ze komt miauwend op me af, geeft me vier of vijf kopjes en maakt tegelijkertijd sprongetjes, zo blij is ze. Dan ga ik naar onze Pien, een zwerfhond uit Noord-Macedonië. Eerst ga ik met Pien even de tuin in voor een plasje, daarna krijgt ze brokjes. Die worden in een recordtempo verorberd. Pien is altijd vrolijk, behalve tijdens het EK voetbal. Naast mij, zittend op de bank, zag zij Noord-Macedonië driemaal op rij verliezen. Daar heeft ze wel even een klap van gehad.

Vervolgens ga ik naar de grote witte kater Knut. Die kan de brokjes aanvallen als ze nog bij mij op de hand liggen. Van de voorpootjes tot de staart meet Knut namelijk 1.20 meter. De laatste etappe gaat richting het kippenhok, alwaar Foppe, de haan, en drie hennen verblijven. De hennen verdringen elkaar al bij het deurtje, en buitelen over elkaar heen het trappetje af richting de tuin. Zo snel mogelijk naar de voederschaal. De haan aanschouwt dit ritueel in alle rust, en sluit dan pas aan. Hierna ga ik weer naar binnen en geef ik mijn partner Jantien een kus, voordat ik aan het werk ga.

Alle zeven dieren kennen het verschijnsel ochtendhumeur niet, en daar word ik heel blij van. Je kunt wel eens opzien tegen een zware en lange dag, maar met zo’n dagopening waarvoor je lang de tijd neemt, begin je altijd goed. Zo’n zorgeloos ochtendritueel gun ik iedereen. Op de kus aan mijn partner na.