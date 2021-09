Weekendwijsheid van Vincent Bijlo: ‘Stap ’s ochtends bloot op de hometrainer’

Beeld Ivo van der Bent

Vincent Bijlo (56): ‘Mijn vrouw en ik hebben een vast ochtendritueel. We drinken elke morgen samen Engelse thee uit Yorkshire met een beetje melk in bed. Daarna ga ik altijd twintig minuten op de hometrainer zitten. Het liefst bloot. En ik heb er haltertjes bij, daar doe ik dan oefeningen mee. Het is een fijn begin van de dag: je hebt meteen je noodzakelijke dagelijkse lichaamsbeweging achter de rug, en het is ook leuk. Je fietst jezelf als het ware wakker. Die haltertjes zijn allebei drie kilo zwaar. Die steek ik al fietsend recht vooruit, 10 seconden vast, naar links, 10 seconden vast, en naar rechts, 10 seconden vast. Dat doe ik drie keer per arm. Nog wat rekken, buigen en strekken met die dingen in m’n hand. Ondertussen fiets ik, daarna douche ik koud en na dit alles is de dag zeker lekker begonnen.

Meestal zit ik er in m’n blootje op, dat fietst het fijnst. De hometrainer staat in mijn slaapkamer, en daar is het niet koud. Alhoewel – ik fiets er ook graag bloot op als het kouder is. Het zit zo lekker. Geen vervelende ochtendjas of kleding die in de weg zit. Er is geen wind op de hometrainer, je stapt zo de douche in als je klaar bent. En je kunt goed mijmeren tijdens het fietsen. Het is een vrij gedachtenloze bezigheid, rondjes draaien en haltertjes vasthouden, maar er zit wel een ritme in, dus je kunt de dag alvast doornemen en op ideeën komen. Geen muziek op, alleen een beetje fietsen. Je focus verandert en je brengt structuur aan in de dag. De ochtend krijgt letterlijk vaart, sterke koffie wordt onnodig. Met een hometrainer is dat Engelse theetje genoeg.’