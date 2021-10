Weekendwijsheid van Vanessa Ackah: ‘Gun jezelf de tijd iets nieuws te leren’

Beeld Ebenezer Ackah

Vanessa Ackah (30): ‘Ondanks dat ik steeds ouder word, lijk ik steeds meer op een kleuter. Een tijd geleden ben ik 30 geworden en heb ik mezelf rolschaatsen cadeau gedaan. Ik wilde ze al heel lang. Maar toen ik ze net had, durfde ik niet meer. Ik woon in het centrum van Amsterdam. Als je valt, is het meteen voor het oog van honderd toeristen. Ik wilde het meteen goed doen. In het begin lagen ze daarom altijd in de achterbak van m’n auto. Als ik langs een lekker recht stuk fietspad zou komen, had ik bedacht, kon ik even gaan rolschaatsen. De eerste keer stond ik nog geen vijf minuten op de weg. Wat ben ik eigenlijk aan het doen, dacht ik. Waar ben ik mee bezig? Maar sinds een aantal weken gaat het steeds beter. Ik wilde trucjes kunnen en keek op YouTube hoe dat moest, ik wilde het mezelf leren. Remmen is het eerste wat je wilt kunnen, en slalommen, lekker om die witte streepjes op het fietspad.

‘Gelukkig sta je best stabiel op rolschaatsen. Als het misging, stapte ik gewoon in het gras naast de weg. Ik klungelde eerst natuurlijk wel, maar hoe vaker ik het probeerde, hoe makkelijker ik over de weg rolde. Op mijn rolschaatsen besefte ik hoe fijn het is om iets nieuws te leren. Dat was ik een beetje vergeten. Het is heerlijk om jezelf alle tijd te gunnen om nieuwe dingen te oefenen, je hoeft het niet meteen te kunnen. Na een tijdje kan je rolschaatsen en zoef je over de weg. En ook niet onbelangrijk: het is ook nog eens een sexy sport.’