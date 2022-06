Weekendwijsheid van Stine Jensen: ‘Maak doelloosheid je doel’

Stine Jensen Beeld V1 Maarten Delobel

Filosoof Stine Jensen (50): ‘Lummelen, een van mijn favoriete woorden, is naast een beetje niksen ook een spelletje. Als je de lummel bent, sta je in het midden van een kring mensen en probeer je de bal te pakken te krijgen. Je bent een beetje het sukkeltje dat de bal niet heeft, maar het is wel de leukste positie in het spel. Het woord ‘lummelen’ betekent zoiets als luieren, loom zijn, vertraging en lanterfanten – nog zo’n mooi Nederlands woord. Het is een vorm van doelloosheid. Doelloosheid als doel is een paradox: je kunt niet als doel hebben om geen doel te hebben. En toch moet je soms bewust doelloos zijn om uit je productieve modus te komen.

Ik heb een geest die altijd op zoek gaat naar afleiding: deze Netflixserie heb ik nog niet gezien, even het journaal kijken, even dit boek lezen. Maar als je lummelt hoef je helemaal niks, je dwarrelt gewoon een beetje rond zonder plan. Omdat je minder actief bent in je hoofd, ga je zintuiglijk een stuk meer ervaren. Ga bijvoorbeeld eens op de grond liggen, een minuut of tien. Niet met het plan om te ontspannen – alleen gewoon liggen. Beetje naar buiten kijken, een geluidje horen, niksdoen. Zo kun je bevangen worden door een lome, zoete energie, en dat is zo lekker. Ik lummel niet op vaste tijden, ik plan het niet, op een bepaald moment denk je: nu zou ik eens even lekker moeten gaan lummelen. In het park, op een bankje, in je huis. Er zit een bepaald taboe op lanterfanten omdat je je tijd zou verdoen. Een onterechte negatieve connotatie, want je hoofd ontspant meteen. Je moet het jezelf gewoon gunnen. Wees lekker de lummel.’