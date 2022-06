Weekendwijsheid van Soenil Bahadoer: ‘Laat kinderen alles proeven’

Soenil Bahadoer Beeld Brunopress

Meesterkok Soenil Bahadoer (54): ‘Kleine kinderen kun je het best op een verrassende manier eten laten proberen. Ik ben zelf opgevoed met ambachtelijk eten, en dat wilde ik aan mijn kinderen doorgeven. Zondigen mag natuurlijk weleens, maar niet te vaak. Ik kocht zeker soms pizza voor ze, maar ze moesten ook allerlei verschillende groenten proberen. Gelukkig waren het makkelijke eters. Als ik ze vroeg of ze McDonald’s wilden eten of toch liever bloemkool, dan kozen ze voor de bloemkool. Nu schrik ik ervan als ik zie hoe het bij kinderen gaat: die lust dit niet, die lust dat niet.

Mijn kinderen zijn nu 35 en 30, dus ik heb mijn taak wat hen betreft afgerond. Toch ben ik er nog wel mee bezig: mijn 13-jarige bonusdochter is een wat moeilijkere eter. Ik probeer haar nu kennis te laten met allerlei nieuwe smaken, onder meer door samen uit eten te gaan en van alles te proeven. Meteen zeggen dat iets niet lekker is mag niet, vooral haar moeder is dan streng. ‘Eerst proeven, dan de smaak verklaren en vertellen wat je ervan vindt’, zegt ze dan. Toen ik zelf klein was, at ik geen spinazie. Vond ik niet lekker. Tot ik een keer aan het eten was op ons terras. Ik dacht dat ik alleen was, en gooide de spinazie stiekem achter me op de grond. Ineens stond mijn moeder achter me, pakte de spinazie en stopte het zo in mijn mond, met zand en al. Sindsdien eet ik spinazie. Dat is ook een methode, haha.’