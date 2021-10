Weekendwijsheid van rapper Brainpower: ‘Kijk elke dag een film’

Brainpower Beeld Jean-Marc Kessely

Brainpower: ‘Films kijken is ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Of je nou spaced out horror kijkt, of sciencefiction, of Jaws. Het is een soort escapisme. Ik ben erdoor geobsedeerd. Alle genres, alle tijden, maar met een speciale liefde voor jarentachtig- en andere cultfilms. Als je een goede film kijkt, word je meegetrokken in een verhaal. Al Pacino in Heat, bijvoorbeeld, hij steelt gewoon de show. Ook al zit-ie met Robert De Niro in die film. Zijn kop, zijn timing, de klank van zijn stem, hij killt echt bepaalde scènes. Als rapper vertaal ik beeld in woorden, voor films doen ze het net andersom: de regisseur verbeeldt wat hij wil zeggen in shots. Ik heb thuis een dvd-speler, blu-rayspeler en een ultra-hd-speler, die het allermooiste beeld geeft. Nerdtaal, misschien, maar het geeft echt een toffere ervaring als je op de hoogste kwaliteit kijkt.

Je hoeft ook niet altijd helemaal gefocust te zijn op de film. Een film op de achtergrond terwijl je ergens mee bezig bent, is ook tof. Terwijl je opruimt of mailtjes beantwoordt naar Samuel L. Jackson in Jackie Brown kijken kan je al inspireren. Vannacht kon ik niet slapen, dan zet ik Rounders op, een klassieker die zich afspeelt in New York in de jaren negentig. Die film heb ik al duizend keer gezien, maar er zit een bepaald ritme in, en een harmonie, het gaat over doorzetten. Ik val er gewoon mee in slaap, het ontspant me en laat me ontsnappen. Een kwartier zo’n film kijken en je dommelt weg. Het maakt echt niet uit hoe vaak je ’m al hebt gekeken, als je in die sfeer duikt, kun je binnen een minuut relaxen.’