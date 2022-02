Weekendwijsheid van Mari van de Ven: ‘Schrijf álles op’

Mari van de Ven Beeld Floris van Bergen

Visagist en haarstylist Mari van de Ven (62): ‘Als creatief persoon vliegen iedere minuut allerlei gedachten en indrukken door m’n hoofd. Veel dingen die ik zie, hoor en lees, blijven niet hangen, en het liefst wil ik alles onthouden. Alle zakelijke afspraken gaan via een managementbureau, maar m’n persoonlijke afspraken moet ik zelf bijhouden. En ik haat het om iets niet na te komen. Een man een man, een woord een woord: daar ben ik van.

Daarom heb voor iedere dag een lijstje met aantekeningen. Die check ik ’s ochtends meteen. Zo moest ik vandaag jou bellen, straks zie ik een zakelijk waarnemer, dan heb ik een afspraak met m’n coach – dat moet ik niet vergeten. Oh ja, ik moet zo ook nog even boodschappen doen, want daar heb ik de rest van de week geen tijd voor. Daarnaast heb ik een lijstje algemeen, voor alles wat geen zo’n prioriteit is.

Ik leg alles vast in een heel klein agendaatje. Ik had altijd zo’n grote, maar daar ben ik vanaf gestapt, want je sjouwt het steeds maar mee. Het is een vintage Louis Vuitton-agenda met twee schriftjes in hetzelfde formaat achterin, die ik eraan heb geklikt met een pen erbij. Heel praktisch. Het is slim om je aantekeningen vaak terug te lezen, als je ’s avonds even op de bank hangt bijvoorbeeld. Maar zoals gezegd doe ik ook meteen een check als ik wakker ben, en tijdens de lunch nog een. Geloof me, daar heb je zoveel baat bij. Altijd wanneer ik begin voor te lezen wat er allemaal moet gebeuren, hoor ik mensen zeggen: ‘Goh, daar had ik helemaal niet aan gedacht.’ Joooongens, denk ik dan, schrijf het op!’