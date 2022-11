Weekendwijsheid van Lineke Rijxman: ‘Zoek naar het ontroerende in iemands uiterlijk’

Lineke Rijxman: 'In elk gezicht of lichaam kun je snel iets moois vinden.' Beeld Martine Stig

Actrice Lineke Rijxman (65): ‘Als ik ergens sta te wachten, met een groep mensen ben die ik niet ken, of gewoon even buiten op een bankje zit, maak ik er een spelletje van om iets moois te benoemen aan iemands uiterlijk. Ik kijk dan eigenlijk nooit naar mensen die standaard mooi zijn, maar juist naar mensen die er ‘eigen’ uitzien. Ik kijk naar iets wat ik mooi vind, of wat me ontroert. Dat kan van alles zijn. Hoe iemands haar is ingeplant, bijvoorbeeld. Dat kan zo mooi zijn. Zeker aan de voorkant van iemands hoofd zie je daar veel verschil in bij mensen. Kruintjes, wallen, maar ook alleen al hoe iemand beweegt, kijkt, of met z’n hoofd draait. Een blik in iemands ogen. Gerimpelde handen met dikke aderen. Oren zijn ook favoriet bij mij. Van kleine verlegen oren naar ware beeldhouwwerken.

Ik kijk nooit zo lang dat mensen naar me toekomen om te vragen waarom ik zo naar ze staar, hoewel vriendinnen af en toe tegen me zeggen: ‘Niet zo kijken!’ Ik heb ook niet zo lang nodig, want in elk gezicht of lichaam vind je snel iets moois. Op sociale media en in reclames zie je alleen de ingeprente norm van wat mooi zou moeten zijn. Zonde, want er is zoveel variëteit. Al die varianten bewust zien bij mensen geeft me een soort genot. De verscheidenheid van vormen en eigenheden van mensen is rustgevend. Ik zoek het, zie het, laat het binnenkomen en vind het mooi. Al is zoeken misschien niet helemaal het juiste woord, want het is er eigenlijk altijd. Ik zie zelden niets ontroerends, dus ik hoef niet echt op zoek te gaan. Ik hoef alleen maar te kijken.’