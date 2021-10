Weekendwijsheid van Judith Osborn: ‘Ga de deur uit met een binnenpretje’

Judith Osborn (54): ‘Als ik in Londen ben, lacht iedereen naar me. Ik ken er niet zo veel mensen, de Engelsen zijn niet erg open, maar ik heb er altijd aanspraak. Volgens Nederlandse vrienden die er wonen, ben ik daarmee de uitzondering op de regel. Ik vroeg me altijd af waarom, tot ik ineens besefte: ik sta altijd aan als ik daar ben. Hier moet ik naar de trein, heb ik haast, daar loop ik over straat met een binnenpretje in m’n hoofd. Op die manier heb je altijd een lach op je gezicht, daar reageren voorbijgangers op.

Sinds ik dat weet, probeer ik altijd met een binnenpretje de deur uit te gaan. Ik woon op de Zuidas in Amsterdam en ook hier lachen de mensen me toe. Het is een heerlijke wisselwerking. In de supermarkt, bij de kassa, op straat – mensen zijn aardig voor je, ze lachen terug, het maakt je nog blijer.

Een binnenpretje kun je op veel manieren creëren. Denk aan dat ene berichtje van een vriend, mensen die je lief vindt, iets leuks dat is voorgevallen, een dierbare herinnering. Of kijk een inspirerende documentaire, waar je de rest van de week energie uit haalt. Je krijgt een open, ontwapenende houding, die mensen opvalt. In Londen ging ik altijd in mijn eentje uit eten of wat drinken. Door de binnenpretjes maakte ik toch makkelijk contact. Op een avond was dat met een andere vrouw, die net als ik aan de bar zat. Die vrouw is nu een van m’n beste vriendinnen, ik bel haar wekelijks. Als ik nu aan haar en onze warme vriendschap denk, vormt dat meteen een nieuw binnenpretje. Goh, denk ik dan, wat ben ik toch een lucky bastard.’