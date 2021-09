Weekendwijsheid van Joël Broekaert: ‘Neem zelf een kinderstoel mee’

Joël Broekaert Beeld Martijn de Vré

Joël Broekaert (39): ‘Het is een volksverhuizing als je met kleine kinderen op pad gaat. Ik schaamde me er een tijd dood voor: de tassen vol luiers, speelgoed, kinderwagens erbij. En momenteel lijkt het of restaurants geen kinderstoelen meer hebben. Ik heb geen idee waarom, want als we met kroost aankomen om te eten zijn ze altijd welkom. Misschien is het hip, net als je bestek houden bij een volgende gang of hetzelfde wijnglas gebruiken. Ik heb een keer een schoenendoos vastgebonden aan de stoelleuning om m’n oudste kind te laten zitten. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar om te allen tijde ergens te kunnen eten moet je zelf een kinderstoel meenemen. Leg hem standaard in de auto, gooi ’m in de elektrische bakfiets (jawel, ik ben in rap tempo verschrikkelijk veryupt).

Zelf een kinderstoel meenemen helpt om een routine te ontwikkelen waarin je je kinderen makkelijker op sleeptouw neemt. Zorg er naast de kinderstoel ook voor dat ze lekker meeproeven en bij jouw voorgerecht echt hun eten krijgen, dan kun je daarna de joker inzetten: het filmpje. Als ze naar baby-YouTube kijken, gebeurt er niks meer. Als je eenmaal zo’n routine gevonden hebt, gaat alles zo veel makkelijker. De drempel om leuke dingen te doen wordt veel lager. Daar gaat het uiteindelijk om, het is goed om lekker uit eten te gaan, ook als je jonge kinderen hebt. Sleep gewoon die luiers en die kinderstoel mee, schaam je niet. Ik was altijd bang om mensen tot last te zijn, maar uiteindelijk komt er áltijd iemand naar me toe om te zeggen dat het zo leuk is dat wij de kinderen gewoon meenemen.’