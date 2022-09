Weekendwijsheid van Jaike Belfor: ‘Til eens wat zwaars op’

Jaike Belfor Beeld ANP / Patrick Harderwijk

Actrice Jaike Belfor (44): ‘Een paar jaar geleden begon ik aan iets nieuws: olympisch gewichtheffen en powerliften. Gewichten in één keer van de grond boven je hoofd trekken, of tillen tot je schouders, een beetje puffen, en dan boven je hoofd. Bij powerliften ga je squatten, bankdrukken en deadliften. Ik vond het niet meteen leuk, maar ik was er wel goed in. Ik ben namelijk best vol. Vaak hebben mensen de neiging om tegen zwaardere mensen te zeggen dat ze cardio moeten doen, maar soms is het veel beter iemand een sport te laten doen waar het lichaam van diegene beter bij past. Als je iemand met overgewicht laat powerliften, zal diegene eerder een succeservaring hebben, omdat dikkere mensen juist gewend zijn om meer gewicht mee te tillen. Ze zijn veel sterker. De eerste keer dat ik in een powerliftschool kwam, was ik net zo sterk als de gespierde en slanke dames die al lang trainden. Fucking hell, dacht ik, ik doe niet voor ze onder en deze dames doen wedstrijden. Dat was stimulerend.

Gewichten geven duidelijke feedback: het lukt je, of het lukt je niet. Het is een mentale kwestie. Op sommige dagen vliegen de gewichten omhoog, op andere lukt niets. Ik kwam erachter dat ik mezelf onderschat. M’n coach zegt vaak ‘doe er nog vijf kilo bij!’, en dan verwacht ik dat het nooit gaat lukken, tot ik ze gewoon optil. Je kan in retraite om jezelf te leren kennen, of je denkt: goh, ik ben benieuwd of ik dit kan optillen, en achteraf denk je dan: hoe dacht ik er eigenlijk over voordat ik eraan begon? Gewichtheffen is een extreme vorm van mindfulness. Eentje die uren aan meditatie en zelfstudie scheelt.’