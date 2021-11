Weekendwijsheid van Ineke Hans: ‘Je kunt best drie uur zonder water’

Ineke Hans in haar atelier Beeld Oof Verschuren

Ineke Hans (54): ‘Ontwerper zijn in deze tijd gaat gepaard met het dilemma: móét je eigenlijk nog wel spullen ontwerpen in een wereld waar we alles al zo’n beetje hebben? Omdat we moeten minderen met consumeren, ben je als ontwerper een deel van het probleem door telkens nieuwe objecten te maken. Een tijdje terug hoorde ik dat er nu statiegeld zit op kleine waterflesjes, zodat die ook teruggebracht worden na gebruik. Dat klinkt op zich prima, maar je kan je afvragen of het echt helpt. Supermarkten moeten hun recyclecapaciteit opschroeven, de flesjes moeten weer met een vrachtwagen worden verplaatst. Alleen omdat mensen steeds telkens wat moeten drinken. Het deed me aan m’n oma denken. Die ging vroeger gewoon drie uur lang naar de markt zonder dood te gaan. Helemaal zonder water.

In plaats van dat je een semi-oplossing bedenkt om dan ook waterflesjes te gaan recyclen, en daarvoor een enorme toestand moet uithalen om dat überhaupt mogelijk te maken, kun je je ook afvragen: moet ik nu echt een waterflesje kopen? Kan ik niet even zonder drinken? Het waterflesje is eigenlijk een symbool voor de vraag die je als ontwerper, maar zeker ook als consument telkens moet stellen: is dit nu echt nodig? Een tijd geleden was ik bij een tentoonstelling die ging over wat je allemaal aan afval produceert als je van huis gaat tot je bij het vliegveld aankomt. Kopje koffie, flesje water, een verpakking van een broodje. Uiteindelijk is recyclen ook maar een ingewikkelde pleister op de wonde van het consumeren. Af en toe kun je het ook simpeler houder: op de fiets naar de markt en drie uur lang niks drinken. Dood zul je er niet van gaan.’