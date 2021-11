Weekendwijsheid van Helga van Leur: ‘Vervang ‘ja, maar’ door ‘oké, hoe dan?’

Helga van Leur. Beeld ANP / ANP Kippa / ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Helga van Leur (51): ‘Als je erop gaat letten, doe je het wel tien tot twintig keer per dag: ‘ja, maar’ zeggen. Vooral in gesprekken met anderen, maar ook tegen jezelf. In de supermarkt, bijvoorbeeld, als je een biologisch pak melk ziet: ‘Ja, maar die koop ik niet, want die is een stuk duurder.’ Het is een verkapte nee. Probeer daarom de ‘ja, maar’ te vervangen door een ‘oké, hoe dan?’. Oké, dat pak melk is duurder, maar hoe komt dat dan? Misschien wordt de boer beter betaald, of is het beter voor het milieu.

Vooral in interactie met anderen werkt het goed. Als een kind vertelt dat hij graag astronaut wil worden, weet je dat de kans vrij klein is dat dat echt gaat gebeuren. Toch zeg je dan ‘leuk!’. Bij een volwassene denk je meteen: ja maar, dat kan helemaal niet. Boeien dat het misschien niet lukt. In de communicatie met mijn tieners komt de ‘oké, hoe dan’-vraagstelling vaak terug. Ik kan wel meteen allemaal bezwaren opnoemen als ze een gek plan hebben, maar ze moeten hun eigen weg ontdekken. In plaats van dat ik ze blokkeer en ze mijn wijsheden opdring, vraag ik ze gewoon om hun ideeën. Oké, maar heb je daaraan gedacht? Ze moeten het zelf ervaren, misschien valt het kwartje net de andere kant op.

Vragen blijven stellen werkt. Je zegt ermee dat je iemand hoort, en benieuwd bent naar hoe diegene een idee voor zich ziet. Als je je eigen mening meteen doordrukt, zet je iemand niet aan het denken. Laat je eigen vooroordelen los en sta open voor hoe een ander tegen iets aankijkt. Je kunt zomaar verrast worden.’