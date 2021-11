Weekendwijsheid van Hanco Kolk: ‘Blaas je faalangst op’

Hanco Kolk Beeld privé foto

Striptekenaar Hanco Kolk (64): ‘Als je, zoals ik, een beroep hebt waarbij je via een potlood communiceert met iemand die je nog nooit hebt gezien, kan dat vlagen van onzekerheid opleveren. Is mijn tekening wel duidelijk en verzorgd genoeg? Die onzekerheid kan zich soms ontwikkelen tot een uitbundige faalangst waarbij elk streepje dat ik zet reden is voor een interne discussie waarvan de uitkomst bij voorbaat al vaststaat: het is onvoldoende. Het is zelfs méér dan onvoldoende. Het is beneden alle peil en het einde van een veelbewogen carrière. Het talent heeft me voor altijd verlaten en ik zal de rest van mijn dagen moeten slijten als iemand die vroeger beter was.

Soms helpt het om eerst een ommetje te maken om hier vanaf te komen. Maar er is een betere remedie voor dit soort wanhoop. Ik heb hem geleerd van mijn agent, een aantal jaren geleden. Toen ze belde zat ik al tot mijn nek in de faalangst en de prullenmand was al tot de rand toe gevuld met schetsen die in toenemende razernij waren verfrommeld. Ze vroeg hoe het ging en ik mompelde: ‘Ik voel me de slechtste tekenaar van de wereld.’ Waarop ze zei: ‘Welnee. Je bent de slechtste tekenaar van het universum.’ De faalangst verdween onmiddellijk.

In tijden van zelfmedelijden werkt het om die wanhoop tot dusdanige proporties op te blazen dat het weer grappig wordt. Ik heb het sindsdien meerdere keren succesvol op mezelf toegepast en kan het iedereen aanraden. Om bij zichzelf te doen. Bij anderen kan het ook, maar je moet voorzichtig zijn. Zulk sarcasme is soms gevaarlijk, je moet zeker weten dat de ander het goed interpreteert en niet nog dieper de put in zakt. Nou ja, het blijft dus een inzicht met een kleine disclaimer.’