Weekendwijsheid van Glen Faria: ‘Geef iemand al je inloggegevens’

Glen Faria: 'Als ik mijn wachtwoord ergens opschrijf, weet ik niet meer waar.' Beeld Valentina Vos

Rapper en songwriter Glen Faria (42): ‘Ik vergeet echt álles, waardoor ik dagelijks word geconfronteerd met een wachtwoord dat ik niet meer weet. Als ik een nieuw account aanmaak op een website denk ik altijd: laat ik nu een creatief wachtwoord kiezen, want je mag niet telkens dezelfde pakken. Ja, dan heb ik dus wat creatiefs verzonnen, en dan weet ik het meteen niet meer als ik de eerste keer wil inloggen. En als ik het ergens opschrijf, weet ik niet meer waar. Daarom heb ik bedacht: ik kies één persoon die ik blind vertrouw en geef die al mijn inloggegevens. Met z’n tweeën heb je een gedeeld geheugen, waardoor je niet alleen afhankelijk bent van jezelf. Ik kies meestal een vriend van me, of een manager. Het kan ook je relatie zijn, maar daar moet je over nadenken. Het is handig dat diegene je goed kent, maar je moet niet veel te verstoppen hebben.

Een andere optie is om al m’n wachtwoorden in een speciaal programma te stoppen en die te beveiligen met een superwachtwoord, maar ook die zou ik meteen vergeten. En daarbij gaat de belangrijkste reden om iemand mijn inloggegevens te geven verder dan vergeetachtigheid: toen mijn broer een tijdje geleden overleed, moest er veel geregeld worden. We moesten doorlopende betalingen stopzetten en socialemedia-accounts verwijderen. Helaas wist niemand de inlogcode van zijn telefoon, waardoor dit alles veel moeilijker te regelen was. Als ik plots kom te overlijden, dacht ik, is het wel handig als iemand mijn wachtwoorden heeft, zodat dit makkelijker te fixen is. En dat lukt niet met zo’n wachtwoordenapp.’