Weekendwijsheid van dj Joost van Bellen: ‘Ondertitel het gesprek van je buren op het terras’

Joost van Bellen Beeld Lin Woldendorp

Dj Joost van Bellen (60): ‘Een dikke dertig jaar geleden kreeg een vriend van me, kunstenaar Gerald van der Kaap, een ondertitelingsmachine in handen. Hij zette tv’s in nachtclub de RoXY en speelde daarop films noirs of scènes uit Dynasty die hij totaal absurd ondertitelde. Krystle Carrington die tegen Alexis zegt: ‘Ik dacht niet dat ze jou ooit zouden binnenlaten in de RoXY’, en dan Alexis: ‘Ik heb een jaarlidmaatschap! Hoe ben jij hier binnen gekomen? Zeker op je knieën gegaan in het portiershok, slet!’, en dan de beroemde vechtpartij waarbij de dames het opeens over kattengrit hadden. Echt een mindfuck.

‘Sinds die tijd ondertitel ik graag gebeurtenissen, gewoon, in het echte leven. Als je even met een vriend op een terras zit, en je ziet verderop een grappig stel praten, verdeel je eerst de rollen: jij bent die dikke man, en ik die kleine. Vervolgens vul je in waar ze het over hebben. ‘Heb jij ook zo’n last van aambeien?’ ‘Ja, niet normaal zeg.’

‘Het gevaar is natuurlijk dat mensen uiteindelijk doorhebben dat je met ze bezig bent. Dan moet je eigenlijk doorgaan met acteren. In uiterste noodsituaties kun je zeggen: ‘We hebben het erover dat u er zo goed uitziet!’, en oppassen dat je niet de slappe lach krijgt. Het is een soort klucht, een cartoonesk nagesynchroniseerd toneelstuk dat je samen creëert. Of nou ja, ik doe het trouwens ook weleens alleen, als ik bijvoorbeeld iemand in de supermarkt zie staan die alle etiketten heel aandachtig bestudeert. Dan hoor ik alweer de stem van zo iemand in mijn hoofd: ‘O joh, dit pak is 5 cent duurder.’ Of: ‘Nee, deze ga ik niet kopen, Angelique is daar allergisch voor.’’