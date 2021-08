Weekendwijsheid van Carry Slee: ‘Verander je huiverigheid in nieuwsgierigheid’

Beeld Ivo van der Bent

‘Ik ga niet graag uit m’n comfortzone. Wat dat betreft heb ik geluk met mijn beroep, ik kan het lekker thuis uitvoeren. Vroeger had ik een baan als dramadocent. Ik vond de leerlingen erg leuk, maar het was elke dag lastig om erheen te gaan. Ik had altijd een beetje heimwee naar huis.

Ik zag ertegenop als er iets buitenshuis moest gebeuren, totdat ik nieuwsgierigheid in de plaats ging zetten van die huiverigheid. Het hielp enorm. In plaats van dat alle gebeurtenissen gekleurd werden door angst, begon ik open te staan voor nieuwe ervaringen. Ik maakte ruimte om me te laten verrassen. ‘Goh, hoe zal ik hiermee omgaan?’, in plaats van ‘O jee, ik moet met die mensen praten en ik ben zo verlegen’. Keer de gedachtestroom van angst om naar nieuwsgierigheid naar jezelf. Hoe ga ik reageren op al die mensen? Je moet jezelf er in het begin vaak aan herinneren – dat angstige is toch een ingesleten patroon – maar nu gaat het bij mij vanzelf.

Meedoen aan het televisieprogramma Verborgen verleden was de proef op de som: ik moest een hele week op pad met een team waarvan ik niemand kende, en mijn vrouw Elles mocht niet mee. Dat had ik nooit gedurfd als ik dit trucje niet had uitgevonden. Het bleek erg leuk te zijn. Ik kwam erachter dat ik gewoon een week met onbekende mensen kan zijn, en ik kon er zelfs van genieten. Ik zie andere dingen, de lichte tegenzin is weg. Er is een wereld voor me opengegaan.’