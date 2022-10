Weekendwijsheid van Arjan Dwarshuis: ‘Koop een verrekijker’

Arjan Dwarshuis Beeld Friso Boven

Podcastmaker en schrijver Arjan Dwarshuis (36): ‘Het is al prachtig om te zien hoe een gierzwaluw tegen de lucht afsteekt als-ie wegvliegt, maar vogels kijken wordt nog honderd keer beter met een verrekijker. Je ziet bijvoorbeeld ineens hoe ingenieus veren in elkaar kunnen steken, zeker bij jonge vogels, die vaak camouflage-achtige kleuren hebben met donkere veercentra en lichtere, contrasterende randjes. Vanmorgen zag ik een bruine kiekendief. Met het blote oog lijkt het een gewone roofvogel, maar wanneer je de verrekijker erbij pakt zie je subtiele nuances: okergele veerrandjes, zwarte vleugelpunten. Dat zie je echt niet zonder verrekijker. Voor liefhebbers van kleinere dieren is de verrekijker ook een toevoeging. Als je ’m omdraait, door de verkeerde kant kijkt, en ’m dicht tegen bijvoorbeeld een insect aanhoudt, werkt hij als een soort microscoop. Je vergroot dan ook acht tot tien keer het mini-object wat je bekijkt.

Overigens gebruik ik mijn kijker ook voor niet-natuurgerelateerde zaken. Als ik in de file sta komt hij goed van pas om een verkeersbord te bekijken dat net te ver weg staat. Zo zie ik beter of er een chille afslag komt. Maar m’n kijker kwam misschien nog wel het meest van pas toen ik hem toevallig in m’n zak had zitten tijdens een concert van Elton John. Mijn vriendin en ik zaten ergens ver weg van het podium in het Gelredome, maar ineens was ik heel dichtbij. De rij achter me was stikjaloers aan het praten over hoe slim het was om een verrekijker mee te nemen, dus ik heb ’m rond laten gaan. Iedereen was verrukt dat ze Elton John echt even recht konden aankijken.’