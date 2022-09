Weekendwijsheid van Anne-Marie Jung: ‘Gebruik pas een lippotlood na je lipstick’

Anne-Marie Jung Beeld Bart Honingh

Actrice Anne-Marie Jung (46): ‘Sinds mijn 14de ben ik een fervent lippenstiftgebruiker. Wel echt lippenstift, geen glanzende lipgloss, want als je die gebruikt, plakken er na het fietsen gehele vliegenkolonies aan je mond. Inmiddels heb ik een hele koffer vol lippenstift, en krijg ik regelmatig mailtjes en berichtjes op Instagram met dezelfde vraag: ‘Hoi Anne-Marie, hoe doe jij dat met die lippenstift?’ Kijk, er zit een geheimpje achter een goed gestifte mond. Wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat wanneer je lippenstift draagt, je ’m niet te vet aanbrengt. Als-ie eenmaal lichtjes op je lippen ligt, dán pas ga je met het lippotlood in de weer. Is dat het nou, zul je denken, maar het is echt een gouden tip.

Pas later een lijn trekken met het lippotlood zorgt ervoor dat je zo’n mooie scherpe rand krijgt, en dat je lippenstift niet uitlekt. Het potlood is vaak heel droog, en door het een beetje te mengen met de stift glijdt het makkelijker. Dat lippotlood hoeft ook helemaal niet in dezelfde kleur. Als je twee verschillende tinten gebruikt, en nadat je een lijn trekt ook nog een beetje mixt, meng je zelf een exclusieve kleur. Even afhappen, geen olieachtige producten eten en je hebt in principe twaalf uur lang plezier van je kleur. Als m’n mond gespannen is, gebruik ik liplak, zo’n matte lipgloss, en trek ik geen lijn met het potlood. Dat is net wat minder hard. En als m’n ogen goed staan en m’n lippen een regelmatige kleur hebben, heb ik ook wel eens lipstickloze dagen. Tot ongenoegen van sommige mensen, overigens. Ik krijg zelfs verbolgen reacties van wildvreemden op straat, zo van: ja hallo, waar is je lipstick?’