We zouden het voetbal terugkijken. Zorgvuldig gecreëerd moest worden: een veilige bubbel

Spoiler, bestaat er een fatsoenlijk Nederlands woord voor? Ja, verpester. Maar dat gebruikt niemand, zelfs de Belgen niet.

Zeer gevoelig voor verpesters is Mike, mijn broertje. Hij heeft al moeite met boektitels. ‘Neem De avonden, Peet.’

We nemen De avonden.

‘Je begint te lezen, en als je de eerste avond gehad hebt, dan weet je dus al dat er nog meer avonden gaan volgen.’

Valt niks tegenin te brengen.

Veel erger is het natuurlijk met voetbal, een zeer plotgedreven genre. Daarom staan oude wedstrijden niet op Netflix, lijkt me, geen hond wil ze terugzien. Terwijl als het live is, er ook geen hond kijkt. Honden lusten geen voetbal.

Jet: ‘Flauw.’ Ik: ‘Dan doe je er maar wat zout bij.’

Laatst, tijdens de zogeheten ‘oranjezomer’, vertelde ­Rafaël van der Vaart aan Marco van Basten dat ze met de Oranjeselectie de halve finale Nederland-Duitsland 1988 moesten terugkijken, geen onlegendarische interland, zou je zeggen.

Van Basten, minzaam: ‘En?’

Van der Vaart: ‘Nou, best slecht eigenlijk. Jullie speelden het hele toernooi niet zo best.’

Van Basten: ‘…’ (Lege tekstballon.)

Goed, dit was een soort inleiding op wat ik vandaag te vertellen heb, namelijk dat we Nederland-Noorwegen gingen, let wel, terugkijken. Wat was het geval, tijdens de eerste helft had ik tennisles. Vroeger zou ik die les hebben afgezegd, de dood of de gladiolen, plus Van Gaal, intenser kan niet. (Als ik eerlijk ben, is Van Gaal mijn favoriete speler.) Maar qua tennis is het ook de dood of de gladiolen. Ik word dit jaar 50, en Djokovic zit ook niet stil.

Dus wat hadden we bedacht, vlak voor ik wegfietste, zetten we de uitzending op pauze, de boys stonden precies het Wilhelmus te mompelen. Na de les zou ik snel naar huis fietsen en zouden we op play drukken.

Prima, maar pas het halve werk. Zorgvuldig gecreëerd moest worden: een veilige bubbel. Telefoons uit natuurlijk, dat behoeft geen betoog, je moet geen Mike krijgen die terwijl je staat te tennissen ‘hangen!!’ sms’t, dan wel ‘ach man, ach man’, en anders verkloot de NOS het wel voor je, plingplong, ‘strafschop Noorwegen, rode kaart Van Dijk’ – voor wie doen ze dat eigenlijk? Mijnwerkers?

Maar ook telefoon uit is pas het halve werk van het halve werk, het kwartwerk dus. Je had ook nog Gijs, de tennis­leraar, en Lucie, mijn schoonzus, die ruim van te voren het zwijgen moesten worden opgelegd. Gevaarlijke types, allebei, ze kwamen zonder morren naar de tennisles, heel veeg. Lui die zomaar kunnen denken dat het ‘leuk’ is, toch de stand verklappen. Een dolletje. Of, hihi, de stand een beetje verklappen, zo van: ‘Het staat 2-0 voor Nederland. Nee hoor.’

En bedankt. Het staat dus a. geen 2-0 voor Nederland, maar b. ook geen 3-0, of meer. Maar c. ook geen 1-0, want anders is het een heel raar grapje. Misschien staat Nederland wel achter.

Maar de tot zwijgen gebrachte Gijs en Lucie waren slechts het halve werk van het kwartwerk. Het achtste werk waren op baan twee John Brons en zijn maatjes. Brons is een ouwe taaie die er altijd is, mooi sujet, misschien woont hij op de tennisclub en is hij lid van zijn vrouw – we weten het niet. ‘John’, riep ik door de nevelen, ‘niks zeggen. Voetbal. Terugkijken. Goed?’

Een opgestoken duim van de Bronster, klasse, maar pas het halve werk van het achtste werk, ergo het zestiende werk: eventuele toeterende Turken op de terugweg, zul je meemaken, al zijn Noren niet zo, die vieren het zwijgend, drinkend.