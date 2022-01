‘We worden niet gek, want we hebben elkaar’

Het signatuur gerecht van het voorjaar, de Westlandse salade. Beeld Anna Boulogne

Rampjaren zijn het voor de horeca, topkok Niven Kunz (40) en zijn vrouw Virginie van Bronckhorst (33) kunnen erover meepraten. Tijdens de eerste coronagolf, in het voorjaar van 2020, moesten ze voor hun restaurant Niven in Rijswijk het faillissement aanvragen; het had de lockdown niet overleefd. Zijn Michelinster moest Kunz inleveren, een dieptepunt.

Maar niet getreurd, schouders eronder. Nog datzelfde jaar, in augustus, openden ze een nieuwe zaak: Triptyque in Wateringen, bij Den Haag. Op de kaart de signatuurgerechten waar de liefhebbers alweer likkebaardend naar uitkeken: tartaar van tomaat en snijboon à la carbonara, aubergine met geitenkaas en balsamico. Nog geen drie maanden duurde de pret. Tweede coronagolf, een ellenlange lockdown: Triptyque moest de deuren sluiten en bleef bijna acht maanden dicht.

Wat doet dat met een topkok die vast van plan is zijn Michelinster terug te verdienen met zijn nieuwe zaak?

‘Dat is natuurlijk superjammer’, zegt Niven Kunz met de telefoon op speaker. Zijn vrouw Virginie vult onmiddellijk aan: ‘Maar we zijn heel positief ingesteld en hebben er het beste van gemaakt. We zijn afhaalmenu’s gaan verkopen en hebben een kookboek gemaakt in de maanden dat we dicht waren. Voor dat kookboek hebben we foto’s gemaakt met familie en vrienden. We hebben eigenlijk ontzettend veel plezier gehad.’

Toen Triptyque eindelijk weer open mocht, kreeg de zaak lovende recensies. ‘Kunz kookt de sterren van de hemel’, schreef het AD, de Volkskrant gaf begin november een dikke 8,5. Eind november: alles weer op slot. Horecatopmaand december: niks, nada, deuren gesloten. Nu, januari: nog steeds noodgedwongen dicht.

Beeld Anna Boulogne

Worden jullie onderhand niet gek?

Van Bronckhorst: ‘Ik ben arts, dus ik snap heel goed dat de overheid dit niet doet om de horeca te pesten. Je zult ons niet op de barricaden tegen de coronamaatregelen zien.’

Kunz: ‘En nee, we worden niet gek, want we hebben elkaar. Voordat ik Virginie ontmoette, leidde ik het typische horecaleven: zes dagen per week keihard werken en op zondag slapen. Ik had ongeveer nul sociale contacten.’

Van Bronckhorst: ‘Dat is helemaal veranderd. In de lockdowns hebben we veel gewandeld en gegeten met vrienden, en ook veel steun van familie gehad. Toen we begonnen met de thuismenu’s stonden een lieve oom en tante als eerste op de stoep om af te halen. Vrienden kwamen helpen met het inpakken van de boxen, mijn vader belt elke dag of hij iets kan doen.’

Kunz: ‘Verschrikkelijk mooi om mee te maken. We zijn vorig jaar getrouwd, dat was ook een hoogtepunt. Met zestig man familie en vrienden een heel weekend op een landgoed. Ik vond het altijd nogal overdreven als mensen het over de mooiste dag van hun leven hadden, nou, dat was het wel.’

Was de mooiste dag van je leven niet de dag waarop je die ster kreeg?

Kunz: ‘Welnee, joh. Zo’n ster is prachtig, maar het is niet waarom het gaat in het leven. Ik kijk veel documentaires over geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog, de Vietnamoorlog. Virginie en ik hebben samen rondgelopen op de killingfields in Cambodja, met een audiotour, we waren uren stil. De taxichauffeur vertelde dat zijn broer er was omgekomen.’

Van Bronckhorst: ‘Als je dat hoort, kun je alleen maar blij zijn dat je hier en nu leeft, ook al is er corona. We hebben het dankzij een buffertje en wat overheidssteun aardig gerooid. Ik heb het beleid altijd verdedigd, maar dat wordt nu wel lastiger. De winkels staan stampvol en wij, met elf tafels met voldoende ruimte ertussen, kunnen niet open?’

Kunz: ‘Het is bijna voorbij. We blijven positief.’