We moeten weer aan het kappie in de Appie, en dat is niks voor een wappie

Voor de supermarkt stonden twee goedgeluimde werklieden. Hesjes aan, bouwhelmen op. Ze kwamen lunch inslaan, maar een van hen was de hernieuwde mondkapjesplicht vergeten, en weigerde nu naar binnen te gaan. ‘Jahaa’, zei de ander, die een stuk ouder was. ‘We moeten weer aan het kappie in de Appie, en dat is niks voor onze wappie.’

De weigeraar lachte, zei dat hij absoluut geen wappie was, en begon uit te leggen dat het voor hem een principekwestie betrof, maar zijn collega was al hoofdschuddend de winkel ingelopen, om alweer snel terug te keren met karnemelk, krentenbollen en bananen voor twee.

Terwijl de jongen zijn spullen aanpakte begon hij opnieuw. ‘Ik heb gewoon mijn princi…’ Maar voordat hij zijn zin kon afmaken lag er een arm om zijn schouders. ‘Luister, maat’, klonk het even vriendelijk als dwingend. ‘Niks tegen jou, en niks tegen je principes. Maar dat voortdurende gelul erover, het is echt niet meer te doen.’