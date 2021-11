‘We moeten optimistisch zijn en altijd de mens in de ander blijven zien’

Marie Blommaart: ‘Uit verveling ging ik tijdens de lockdowns veel tv kijken en roken. Roken heb ik in de oorlog geleerd.’ Beeld Aurélie Geurts

Als iemand het in het leven zwaar voor de kiezen heeft gekregen, dan is het Marie Blommaart wel. Ze maakte gruwelijke dingen mee in gevangenschap in oorlogstijd, haar ouders verongelukten toen ze 35 jaar was, ze verloor twee zoons, van wie een nog steeds als vermist staat geregistreerd. Maar ze is er 100 jaar mee geworden en wie haar ontmoet en naar haar verhalen luistert, neemt met een optimistisch gevoel weer afscheid.

De ‘oudste nog levende Zeeuwse verzetsstrijder’, zoals Omroep Zeeland dit voorjaar op zijn website schreef, woont nog zelfstandig in Westzaan. Op de oprijlaan van haar twee-onder-een-kapwoning staat veelbelovend een auto geparkeerd. In haar woning is geen rollator of steunbeugel te bekennen. Bij binnenkomst in haar lichte woonkamer met jarenvijftigmeubelen, valt meteen een grote collectie wonderschone vazen en kleurrijke sculpturen op, in vensterbanken en op de vloer. ‘Allemaal zelf gemaakt.’

In wat voor een gezin bent u opgegroeid?

‘Ik was de oudste in een katholiek gezin met acht kinderen. Dat betekende dat ik vanaf mijn 12de van school moest om te helpen in de winkel van mijn ouders en met het huishouden. Elke zondag gingen we naar de kerk. Niet gaan was een doodzonde, dan kwam je in de hel terecht, zo werd iedereen ingeprent. Omdat mijn ouders het zes dagen in de week druk hadden met de winkel, werden we opgevoed door mijn grootmoeder. Zij is jong wees geworden. Ze was 9 jaar, haar zusje 11, toen de pastoor hen na de mis op het kerkplein op een bierton zette. De boer die het meeste geld in de armenkas deed, mocht ze hebben. Haar zus werd zo knecht op een boerderij, mijn oma kindermeisje bij een andere boer. Ik heb het over 1864, dat is nog niet eens zo heel lang geleden.’

Hoe ziet uw gemiddelde dag er uit?

‘Ik sta om 8 uur op en ga dan in mijn duster uitgebreid Trouw en de streekkrant lezen. Ik drink koffie, eet een broodje en dan ga ik mij wassen en aankleden. Voordat ik met de auto boodschappen ga doen, wandel ik een half uur, soms langer, in de buurt. Na een middagdutje spreid ik in de garage of hier op tafel een plaid uit en ga uren boetseren. Geef mij een homp klei en ik ben van de wereld. Het is een verslaving. Ik bak en glazuur het resultaat in een oventje. Om 18 uur kijk ik altijd het Journaal, daarna ga ik koken en eten. Gisteren een half pond snijbonen met een aardappel, een ei en wat boter en mosterd erbij. Alles paste in één pan. Griekse yoghurt toe, met wat druppeltjes roosvicee voor de vitamines. Om half 10 ga ik op de bank een boek lezen, tot 23 uur. Ik lees detectives, autobiografieën en geschiedenisboeken.’

Hoe bent u de lockdowns doorgekomen?

‘Ik wist me geen raad met mezelf en werd depressief. Ik miste mijn contacten en activiteiten. Op maandag ging ik altijd zwemmen, dinsdag naar de cursus pottenbakken, woensdag naar yoga, donderdag en vrijdag klaverjassen in het bejaardenhuis. Ook kon ik niet meer naar scholen om te vertellen over mijn oorlogservaringen en jongeren voor te houden dat haat nog nooit iets goeds heeft opgeleverd. Uit verveling ging ik veel tv kijken en roken, wel twaalf sigaretten op een ochtend. Roken heb ik in de oorlog geleerd, in de gevangenis. In de kerstdoos van het Rode Kruis zat tussen al het lekkers een pakje sigaretten.’

Kwamen tijdens de lockdown nare oorlogsherinneringen naar boven?

‘Oja, maar meer nog was ik bezig met mijn vermiste zoon. Daar kreeg ik het weer erg moeilijk mee. Piet was 42 jaar toen hij ineens verdween. We hebben nooit meer iets van hem vernomen. Hij woonde in Amsterdam en werkte als technisch tekenaar bij een bedrijf. Op 3 januari 1993 ging in de ochtend de telefoon. Het was zijn baas: ‘Weet u waar Piet is?’ Hij was niet op zijn werk verschenen. We konden hem nergens vinden en zijn naar de politie gegaan, maar die stelde geen onderzoek in omdat er geen aanwijzingen zouden zijn van een misdrijf. Hoe wisten ze dat? We hebben toen zelf Schiphol gebeld met de vraag of hij het vliegtuig had genomen, maar daar mochten ze geen informatie over geven. Zijn vermissing is in de krant gekomen en op tv, maar er is nooit iets opgehelderd. Tijdens de lockdown ging ik mij weer afvragen: wat is er toch gebeurd, waar zou hij zijn? Er zijn 28 jaar verstreken en ik weet nog steeds niks. Piet was zo’n goede jongen, hij stond voor iedereen klaar.’

Drukt de vermissing van uw zoon zwaarder op uw gemoed dan uw oorlogservaringen?

‘Ja, want dit moet ik alleen dragen en gevangenschap beleef je samen. We hebben zoveel steun aan elkaar gehad, toen we in Haaren met vier vrouwen in een cel van twee bij drie meter opgesloten zaten. De Duitsers konden ons niet kapot krijgen. Hetty Voûte (verzetsstrijder, red.) schreef met een potlood op de muur: ‘In deze bajes zit geen gajes, maar Hollands Glorie potverdorie’. Later in het concentratiekamp in Vught heb ik schokkende dingen meegemaakt.’ Ze valt even stil, wil er niet over vertellen, staat op en loopt naar boven om terug te komen met een zelfgeschreven autobiografisch boekje. ‘Lees later maar.’

Waarvoor werd u opgepakt?

‘Ik was koerierster, verzorgde voedselbonnen voor Joodse onderduikers bij ons in de buurt in Lamswaarde, een dorp in Zeeuws-Vlaanderen. Een man heeft mij verraden, nadat al zijn tanden uit zijn mond waren geslagen. Daarna is hij geëxecuteerd.’

In Haaren heeft u ook drie maanden alleen opgesloten gezeten in een donkere cel. Hoe heeft u dat doorstaan?

‘Het raam van mijn cel was dichtgemaakt met bakstenen, met een klein kiertje voor frisse lucht bovenaan. Ik heb heel veel gebeden, gedichten geschreven, lichamelijke oefeningen gedaan en geborduurd.’ Ze staat op om een lange witte strook katoen te pakken met rood borduurwerk: een verdrietig meisje achter tralies, en teksten als ‘Standvastig is gebleven mijn hert in tegenspoed’. ‘Die strook heb ik met mijn tanden uit mijn laken gebeten en gescheurd. Het rode garen waren sliertjes uit een touw om het pakket van het Rode Kruis, dat ik uit elkaar heb gepeuterd. De naald kreeg ik van de vloerwachter, die de emmer waarin ik mijn behoefte moest doen, ophaalde.’

Het borduurwerk dat Marie Blommaart tijdens de oorlog in de cel in Haaren maakte. Het witte garen scheurde ze los van haar laken, het rode is van een touw van een Rode Kruis-pakket. Beeld Aurélie Geurts

Hebben uw verzetswerk en gevangenschap uw latere levenskeuzes bepaald?

‘Het is mijn moeder die mijn levenskeuzes heeft bepaald. Zij was een sterke, realistische vrouw met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze gaf mij mee altijd eerlijk te zijn en twee kanten van een verhaal te zien. Ze stond in het dorp bekend om haar goedheid. Met mijn vader bestierde ze een winkel: een bakkerij en kruidenier. Als er armen in de winkel kwamen, rekende zij een lagere prijs en deed er een zak boterbabbelaars bij. Voor de Kerst kleedde ze de kinderen uit deze gezinnen van top tot teen aan, zelf genaaid. Mijn sterke rechtvaardigheidsgevoel heb ik van mijn moeder meegekregen. Als ik iets onrechtvaardigs zie, doe ik mijn mond open.’

Ze vertelt, met een plotse opwinding en versnelling in haar praten, over een voorval kort voor de lockdown. In het bejaardenhuis waar ze twee keer per week ging klaverjassen, zat op een dag een zwarte man in een rolstoel stilletjes rond te kijken. Zegt een van de dames bij haar aan tafel, afkeurend naar hem kijkend: ‘Er komt hier ook van alles binnen.’ ‘Ik zei: ‘Wat is er mis met een zwarte man?’ Er viel een stilte. Ik was zó woedend, dat ik ben opgestaan en weggelopen. Die man heb ik daar nooit meer gezien.’

Hoe kijkt u aan tegen de huidige tijd van onverdraagzaamheid, haatzaaierij en polarisatie?

‘We zitten in het dieptepunt van een transitie naar een nieuwe tijd. We leven in een periode van machtswellust, eigen belang en polarisatie. De rellen zijn tekenen van stress, het zijn overspannen jongeren die gefrustreerd zijn geraakt door de beknottingen door corona. Die frustraties zoeken een uitweg. Ik denk aan mijn broer, die na de bevrijding een luik bij de buren loswrikte en door het raam gooide, omdat ze NSB’ers waren. Vreselijk, vonden mijn ouders, maar hij zocht een uitlaatklep voor zijn woede. Ik vind dat het recht zijn werk moet doen en de rellende jongeren bestraft moeten worden, maar laten we er geen haatcampagne van maken, maar met hen in gesprek gaan.’

Welke uitweg ziet u uit deze overspannen tijd?

‘Voor alles moeten we optimistisch zijn. We moeten er doorheen en komen er weer uit, want zoals altijd komen er onherroepelijk tegenkrachten en die zijn ook nu al in opkomst. We moeten de blik meer naar binnen richten en niet zo de strijd met elkaar aangaan. En ons realiseren dat de wereld niet zo zwart is als zij lijkt, en de meeste mensen goed zijn. Ik denk nu aan mijn moeder. Op een dag in de oorlogsjaren dronken we in de tuin warme chocolademelk en zagen we een Duitse soldaat in de tuin van de buren voor zich uitstaren, met betraande ogen. Mijn moeder wenkte hem en knoopte een praatje met hem aan. Hij vertelde dat hij aan zijn vrouw dacht. Ze was alleen achtergebleven, zwanger en met een peuter en moest nu in haar eentje hun slagerij net over de grens met Nederland runnen, waar altijd veel Nederlandse klanten kwamen. Onze andere buurvrouw kwam de volgende dag op hoge poten naar ons toe, ze had de ontmoeting gezien, en beet mijn moeder toe: ‘Jullie halen de vijand in huis!’ Waarop mijn moeder zei: ‘Hij is een mens.’ Daar gaat het om: altijd de mens blijven zien in de ander.’

Marie Blommaart schuift een A4'tje over de tafel met een zelfgeschreven gedicht.

Ter overdenking

Als een mens geboren wordt, is de enige zekerheid in zijn leven… De Dood.

Echt leven is de uitdaging aangaan.

Leven is… benieuwd zijn en willen leren.

Ook van je fouten.

Leven is… er zijn voor anderen.

Maar ook jezelf niet vergeten.

Leven is… liefhebben en bemind worden.

Leven is… vertrouwen op de toekomst.

Maar er ook voor zorgdragen.

Leven is.. reëel zijn maar nooit wanhopen.

Leven is… vallen als je je niet meer staande kunt houden. Maar steeds weer opstaan.

Leven is… verdriet toelaten maar ook volop genieten van de goede dingen.

Leven is ten slotte sterven en misschien… wie weet… opgenomen worden in een eeuwige liefdevolle energie.

Na twee uur aan de lippen van deze rasverteller te hebben gehangen, maakt Marie Blommaart impliciet duidelijk dat de koek voor vandaag op is. Maar ze wil haar bezoek nog wel graag naar het station brengen in haar rode Renault Twingo. Na een compliment over haar pittige rijstijl zegt ze: ‘Ja, dat hoor ik vaker. Over een halfjaar verloopt mijn rijbewijs, dan is het ook wel tijd om te stoppen.’