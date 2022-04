Omdat ze bij de brievenredactie bij het woord ‘digibeet’ aan mij denken, zat er per abuis post voor voorpaginacolumnist Sander Donkers in mijn mailbox. Die had geschreven dat veel mensen die ‘digibeet’ worden genoemd online best wat klaarspelen, maar gaan panieken bij dingen als: ‘Download nu de app en ga snel naar je persoonlijke Phlutzz-omgeving!’ Donkers pleit ervoor die groep voortaan ‘digilectisch’ te noemen in plaats van digibeet, ‘als je tenminste de analogie met analfabetisme volgt’. Een lezer schreef: ‘Als je die analogie met analfabetisme correct volgt, dan bedoelt de heer Donkers adigibeten.’ Immers: alfabeten beheersen het alfabet, analfabeten niet.

Ben je taalkundig consequent, dan gebruik je ‘digibeet’ voor mensen die zich op hun gemak voelen in hun persoonlijke Phlutzz-omgeving, die al sinds 2015 thuis een NAS (Network-Attached Storage) hebben en vertrouwd zijn met social media plugins, widgets en shortcodes. Zuivere adigibeten zijn dan mensen als schrijver Paul Auster, voormalig paus Benedictus XVI of mijn vader – mannen die ook in het derde decennium van de 21ste eeuw nog geheel zonder schermpjes leven. Die hebben meestal een respectabele leeftijd. Als er straks geen echte adigibeten meer zijn, blijven de mensen over die Donkers ‘digilectisch’ zou willen noemen.

Problematisch aan de term ‘digilectisch’ is dat je daarin eigenlijk het ‘verkeerde’ stukje van het woord ‘dyslectisch’ leent. ‘Dys-lectisch’ is een samenstelling van het Griekse dys (beperkt) en lexis (woord). ‘Digi-lectisch’ betekent dan iets als ‘in staat digitale dingen te lezen’, een kunst die bij de beoogde patiëntengroep juist te wensen overlaat. Je kunt het woord ‘adigilectisch’ lanceren, maar ook denken aan ‘dysdigisch’: beperkt digitaal functionerend. Mijn dochter kan dan op school zeggen: ‘We hebben geen NAS omdat mijn vader dysdigisch is, hij doet ook niets met Phlutzz.’ Gegarandeerd dat iemand dan zegt: ‘Da’s dus een digibeet.’ Hoe onlogisch dat woord ook is, het is nu eenmaal inburgerd.