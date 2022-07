‘We hadden eigenlijk al een relatie voor we elkaar in het echt zagen’

Beeld Max Kisman

Jolin (44), uit Taiwan:

‘Ik was drie dagen in Nederland, op doorreis van Taipei naar Duitsland, toen ik Tinder opende en Mike zag zitten achter een drumstel. Ik speel zelf gitaar en keyboard en het overduidelijke gemak waarmee hij achter die bekkens en trommels zat trok me aan. Niet dat ik hoopte mijn liefde te vinden in een land waarvan ik de naam niet eens kon onthouden. Maar die comfortabele houding die zijn profielfoto zo aantrekkelijk maakte, bleek hij ook te hebben als we samen kletsten en dat maakte het contact eenvoudig te onderhouden.

Ik vroeg: ‘Wat kan ik doen in dit land?’, en zei dat ik op weg was naar de Keukenhof. Maar dat wuifde hij weg als tourist stuff. Veel andere tips had hij eigenlijk niet. We hebben elkaar die drie dagen niet één keer ontmoet. Even leek het erop dat hij me achterna zou reizen naar Duitsland, maar uiteindelijk moest hij werken.

Geen vreemde

Pas na een jaar van tientallen berichtjes per dag, vloog ik opnieuw van Taiwan naar Nederland en zocht hem op. Hij zou een paar uur later komen en had de sleutel van zijn appartement voor me achtergelaten bij een snackbar. Zo had ik alle tijd om zijn spulletjes te bekijken, de foto’s aan de muur, zijn meubels: wie was deze man voor wie ik helemaal uit Azië was gekomen?

Maar het gekke was: door al het videobellen, appen en mailen, hadden we eigenlijk al een relatie voor we elkaar echt zagen. Hij was geen vreemde, ik kende hem al, niets in zijn huis kwam me voor als een verrassing. Het kwam niet eens in mijn hoofd op om een mooie jurk aan te doen, en toen hij thuiskwam was het of ik hem al jaren op deze manier opwachtte van zijn werk.

Toekomstplannen

Een paar maanden later, in februari 2020, kwam hij naar Taipei, en heeft hij mijn vrienden en familie ontmoet. We maakten plannen voor een volgend bezoek in de zomervakantie, we wilden daarna gaan samenwonen in Nederland of Taiwan maar toen kwam corona. Honey, did you hear about the virus?, appte hij mij meteen na terugkomst. Opgewekt zetten we onze videorelatie voort, want dit zou vast niet langer dan een paar weken duren, dachten we.

Hele dagen lieten we de verbinding openstaan, ook ’s nachts. Het was natuurlijk gekkenwerk, ons kunstmatige contact. De hele dag keek ik naar hem, maar ik kon hem niet aanraken. En ik herinner me momenten dat ik hem vroeg: wat hebben we nou eigenlijk samen? Hoe noemen we dit, een relatie? Ik wilde het ongewone een bekende naam geven zodat het minder vervreemdend zou zijn. Natuurlijk heb je een relatie als je elkaar maand in maand uit meeneemt in elkaars leven. Ik vergezelde hem per Facetime naar restaurants, naar verjaardagen van zijn vrienden, en zelfs naar de supermarkt en als hij sliep.

Klaar met het artificiële

Ik weet nog dat ik dacht: o, deze man is zo toegewijd, zo anders dan alle andere mannen die ik had leren kennen, die altijd hun werk lieten voorgaan. Mike had het nooit te druk om me aandacht te geven. Maar corona bleek wel heel erg lang te duren, en er waren momenten dat het artificiële van ons dagelijkse contact me begon tegen te staan en ik ermee wilde ophouden. Toen in Nederland de lockdown allang voorbij was, was in Taipei alles nog dicht. Pas vorige maand lukte het hem op een studentenvisum naar me toe te komen, 25 maanden na onze laatste fysieke ontmoeting.

Tijdens de week verplichte quarantaine verbleef hij in een hotel. Vanaf de overkant van de straat zwaaide ik naar hem en ik bracht hem fruit en koffie. En ook al konden we elkaar nog steeds niet aanraken, we konden elkaar zien zonder scherm, zonder slechte verbinding, zonder tijdsverschil. Wauw, hij is echt, dacht ik verbaasd, hij bestaat. De man die ik door en door ken, leeft en zwaait naar me.

Trage dinosaurus

Gek genoeg ben ik geen moment bang geweest dat ik een illusie in huis haalde. Ook later niet, toen hij ineens voor me stond. En nu, twee maanden later, is dat niet veranderd. Ons gedeelde leven zelf is dat wel. Was hij tijdens corona een en al aandacht voor mij, nu moet ik zijn aandacht delen. Hij staat vroeg op om Chinees te leren, doet in Nederlandse tijd zijn werk en is ’s avonds vaak uitgeput en afwezig. Het gebeurt dat hij niet luistert als ik iets zeg, dan geef ik hem een por: hee, grote man, word eens wakker. Dan lijkt hij op een trage dinosaurus.

De liefde zelf is onverdund gebleven, maar de praktijk is soms ingewikkelder dan tijdens corona. Of we het volhouden samen, weet ik niet. Ik geloof niet dat je alles kunt plannen en bedenken. Het enige wat ik zeker weet, is dat ik van hem hou; van onze wandelingen samen, van onze grappige verstandhouding. Zelfs van ons gekibbel. Dat ik zeg: ik heb een goed restaurant gevonden en hij achter me aan hobbelt met een houding van ‘het zal wel’ en zich ter plekke ontpopt tot een vraatzuchtige Europeaan, aanvalt op het Aziatische eten en roept: ‘Honey, this is so good.’ Dat ik dan quasisuperieur lachend mijn wenkbrauwen ophaal en zeg: ‘O, honey. I told you so.’

Mike (49), uit Nederland:

‘Ik leerde haar kennen in 2018 toen ik wat zat te tinderen in de trein, haar foto toonde een ongelofelijk guitige, vrolijke en brutale vrouw. Ze was op weg naar de Keukenhof en wilde weten wat ik aan het doen was. Nieuwsgierig toonde ze belangstelling voor wat ik at, en door haar ogen voelde ik mezelf opvlammen: er was iemand die tot in de kleinste details wilde weten wie ik was.

We begonnen te appen, maar het zou nog maanden duren voor ik haar zou bellen. Ik zat opnieuw in de trein, deze keer was ik op weg naar vrienden in Italië en ineens dacht ik: ik wil Jolins stem eindelijk weleens horen. Verbaasd leek ze niet, ook dit paste eigenlijk wel bij de vanzelfsprekende manier waarop ons contact tot dan toe was verlopen. Wel klonk haar stem rauwer dan ik had verwacht – ze komt uit een Taiwanese vissersfamilie waarin niemand om de zaken heen draait. Ook Jolin niet.

In november 2019 zocht ze me op. Ik had de sleutel van mijn huis aan mijn buurman van de snackbar gegeven en gezegd: ‘Er komt een Aziatisch meisje, geef haar een patatje met, want ze heeft een lange reis achter de rug.’ Op mijn bed had ik een roos gelegd.

Eigenwijsheid en vreugde

Nerveus was ik nauwelijks, alleen maar blij en verwachtingsvol, en dat bleek volkomen terecht, want toen ik binnenkwam, was ze precies zoals ik me had voorgesteld. Een maand later ging ik op mijn beurt naar Taiwan, we begonnen plannen te maken voor de toekomst, hoe zouden we het doen, zou zij in Nederland komen wonen of ik in Taiwan? Ik liep tegen de 50, zij tegen de 45, we wisten hoe het leven in ons eentje was. En dit was zoveel beter.

Haar eigenwijsheid en haar vreugde, haar alles willen weten, de manier waarop ze zomaar ineens in een gevoelig meisje kon veranderen – de rol waarin ik haar misschien wel het liefste zag – maakte haar zo helemaal mijn type dat ik geen enkele twijfel voelde vanwege haar roots en woonplaats zo ver weg. Maar ik was nog niet terug in Nederland, februari 2020, of ze appte me: Honey, did you hear about the virus? Door al onze plannen werd een streep gehaald, 25 maanden lang zouden we elkaar niet kunnen zien. Pogingen om een bijzonder visum te krijgen strandden keer op keer. Hoop wisselde wanhoop af. Hoelang hielden we dit vol?

Het was geweldig om dag en nacht een videoverbinding open te hebben staan, van elkaars gewoonten op de hoogte te raken, haar te bestoken met vragen als: Verstoppen jullie met Pasen ook eieren? (Nee. Dat deden ze niet.) Het was leuk om met Kerst tegelijkertijd hetzelfde gerecht te maken. Maar er waren ook momenten dat de rek eruit leek. Ergernissen over de uitzichtloosheid uitten zich in kleine en grote onbegrepen ruzies. Het kwam telkens goed, maar we snapten wel dat dit niet eeuwig kon duren.

Van duizenden kilometers tot 1 meter

Twee maanden geleden kreeg ik eindelijk groen licht uit Taiwan. Ik mocht voor een half jaar komen. Tot op het laatste moment was ik bang dat het niet door zou gaan, dat ik iets verkeerd had ingevuld en toch het land niet in mocht. En toen kreeg ik twee weken voor vertrek ook nog corona en bleef maar positief testen. Maar het is gelukt.

Op de luchthaven van Taipei kregen alle reizigers opnieuw een test. De Nederlandse jongen naast me werd met loeiende sirenes door een ambulance afgevoerd, maar mijn nummer mocht door. En even later zwaaide ik vanaf de vijfde verdieping in mijn quarantainehotel naar Jolin die in haar roze werkblouse, haar linnen broek en met haar hoedje van stro op straat stond. Toen ik mocht gaan, wist ik dat ik haar uit ultieme Taiwanese voorzorg nog steeds een week lang niet mocht aanraken – en ik wist ook dat zij zich daaraan zou houden. Ze kwam aangerend en een meter voor me hield ze abrupt stil. We zijn wat gaan eten, op afstand. We zijn op een bankje gaan zitten, op afstand. Allang blij dat die duizenden kilometers waren teruggebracht tot 1 meter.

En nu, twee maanden later, heb ik mijn eigen appartement en leer ik Chinees. Een van mijn eerste woorden was ‘smeerboel’. Dat zegt ze vaak misprijzend over de chaos bij mij thuis. Want bij fysiek contact horen kennelijk ook ergernissen om fysieke rommel. Dat is iets waarmee we leren omgaan.

We liggen dagenlang in elkaars armen op de bank en maken uitstapjes naar haar familie, kijken film en spotten vogels. Alles is fijn. Maar spanningen zijn er ook. Ze ergert zich als ik na een hele dag Chinees leren en werken zit te geeuwen en chagrijnig ben. Maar het komt goed, wij weten wat het is lief te hebben onder fnuikende omstandigheden. En toen we laatst hardop tegen elkaar zeiden: ‘Stel dat het mis gaat, dan hebben we in ieder geval alles gegeven. We mogen falen’, voelde dat als een opluchting. Nu de druk eraf is, gaat het weer veel beter.’