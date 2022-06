We hadden een meisje in de klas van hoge komaf, zij had natuurlijk gewoon lenzen

Een bril vind ik een soort houten poot. Maar erger. Een ongelakte honkbalknuppel in je lies, vastgegespt met riempjes, verdwijnt tenminste nog in je broekspijp.

Toen ik 16 was, in 1988, moest ik er eentje, een bril bedoel ik, maar ik weigerde. ‘Jullie willen toch ook geen gehoorapparaat’, zei ik tegen vader en moeder. Hier zat veel waarheid in, vond ik zelf, niemand wilde een gehoorapparaat, ze bestonden niet eens, een gehoorapparaat dat op een bril leek zou een soort schedelbeugel zijn waaraan twee enorme trechters zaten, die zowel in als uit je oren staken, alsof er koffie in werd gezet, maar scheef, en van twee kanten tegelijk.

‘Ben maar blij dat je niet doof wordt, dan’, zei mijn vader.

‘Nee’, zei ik, ‘doven krijgen juist oorlenzen.’ Mijn ouders maakten iedere zaterdag de scrypto, het cryptogram van NRC Handelsblad, maar hier snapten ze niks van.

‘Ik wil lenzen’, zei ik.

Ze schudden hun hoofd. Nee, Peter. Wat had dokter Staar nou gezegd? Nee, een bril kon ik krijgen. ‘Doe dan maar geld’, zei ik.

Nee, het was een bril, of niks.

Dan maar niks.

Dr. Staar, de naam is gefingeerd, was de oogarts van mijn moeder, een onaardige vent, vond ze, met een scheermesje schraapte hij herpes van haar oogbol – waarom zo’n man geloven? Welnu, deze Staar had gezegd dat lenzen alleen al aan vloeistof een gulden per dag kostten. Moesten we zelf maar uitrekenen wat dit op jaar–

‘365 gulden’, zei ik. Alle aanwezige Limburgers, Staar incluis, staarden me aan. Een genie!

Staars, naar later bleek, krankzinnige raming had evenwel grote gevolgen. Fruts’ vader bijvoorbeeld had kaartjes voor Nederland-Engeland, EK ’88 – ook voor mij.

‘Waarom ga je niet mee!’ riep de man. ‘Omdat je het thuis, voor de televisie, beter ziet’, zei ik. Liegen durfde ik niet. Maar helemaal eerlijk zijn ook niet. Fruts’ vader zou me met geweld een bril aanmeten. Op de kazerne. Hij was militair.

Drie keer Van Basten, Staar. Historische wedstrijd. Bedankt, joh.

Min of meer op de tast stapte ik op Philipsen af, onze scheikundeleraar. We hadden elkaar nog nooit van dichtbij ontmoet. ‘Meneer’, vroeg ik, ‘wat zit er eigenlijk in bewaarvloeistof?’ ‘Water met een beetje zout’, zei hij. Maakte ik een notitie van. ‘En in schoonmaakvloeistof?’ ‘Water met een beetje Dreft.’

We hadden een meisje in de klas, van hoge komaf, haar ouders dreven Hekkens Herenmode, en dit meisje had natuurlijk gewoon lenzen. Na wat druk zetten (‘anders krijg je je schrift niet meer terug als we Duits van je hebben overgeschreven, het is heel simpel’) nam ze haar flesjes en lenzenbakje mee naar school. Wat je allemaal kunt, op die leeftijd, is ongelooflijk. Met behulp van pi en een geodriehoek rekende ik neuriënd de hoeveelheid vloeistof uit die ze iedere avond in haar lenzenbakje spoot, een getal dat ik deelde op het volume van haar flesje.

Tiens, tiens. Deed je een half jaar mee. Flesje kostte 5,95 bij de Etos. Kwam op drie cent per dag. Maar je kon je vloeistoffen ook zelf maken. Staar? Ik krijg nog een historische wedstrijd met drie keer Van Basten van je.

Met deze volledig uitgewerkte wetenschappelijke data stapte ik naar mijn ouders. En wat denk je?

Meteen overtuigd. Ik heb heel leuke ouders. Intelligent, redelijk, en met een heilig vertrouwen in de wetenschap. Sindsdien draag ik lenzen. (Ook een hel trouwens, daarover een andere keer.)