‘We gaan je als een gans vetmesten’, zei ik tegen mijn zoon

Vanwege ziekte van een van de performers werden de laatste dansvoorstellingen geannuleerd, waardoor onze tournee onverhoopt eindigde in Theater Ins Blau in Leiden, waar de barkeeper die zich tevens bezighield met de kaartverkoop tegen me zei: ‘We hebben geen citroentjes, we zijn heel basic hier.’

Op die avond wisten we nog niet dat het daar allemaal zou eindigen en we elkaar voorlopig niet meer zouden zien. Omdat we dat niet wisten, deden we gematigd onaardig tegen elkaar. Zo gaat dat.

Eerder die dag stuitte ik in een verhalenbundel van de vrijwel vergeten dichter Adriaan Morriën – een van de redenen dat ik schrijf, is om de namen van de vergetenen te noemen – op deze zin: ‘Op het station te Leiden, waar ik op de trein naar Amsterdam stond te wachten, zag ik een Surinaams meisje waarvan ik zonder weifeling of overleg dacht: God, wat zou ik dolgraag op slag beginnen van haar te houden!’

De gedachte dat aan liefde ook overleg vooraf kon gaan beurde me op.

Die avond kreeg ik een lift van een vriendin, het avontuur van het station liep ik mis.

Leiden en de annuleringen waren amper vergeten of ik moest met mijn zoon van elf maanden naar het consultatiebureau. Ook een avontuur. De kinderarts zei: ‘De groei zwakt af, en het gewicht, 7,2 kilo, houdt niet over. Geven jullie hem misschien té gezond eten?’ Waarna ze mompelde: ‘Veganisten zijn het ergste.’

‘We zijn geen veganisten’, zei ik snel, en geheel naar waarheid. Men hoopt toch op goedkeuring van het consultatiebureau.

De kinderarts zei: ‘Veel boter, olijfolie, vette vis, vlees, pasta, rijst en over zes weken terugkomen.’

‘We gaan je als een gans vetmesten’, zei ik buiten tegen mijn zoon en daarna begon ik weer zonder overleg en weifeling, ook om Morriën te eren, van hem te houden.