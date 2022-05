‘We belden aan. Meteen bekende hij alles’

Beeld Anne Stooker

‘Ik was net wijkagent in Rotterdam, toen boze inwoners aangifte kwamen doen van een reeks woninginbraken. Het aantal aangiften liep binnen twee weken behoorlijk op, en de emoties ook. Opvallend was dat die bestolen bewoners erg dicht bij elkaar woonden en de buit niet veel voorstelde: een mixer, een oude naaimachine, nep-zilveren bestek – spullen waar je niet rijk van wordt.

‘Buurt- en rechercheonderzoek leverden niets op. Mijn groepschef en ik staken de koppen bij elkaar: wat gaan we hieraan doen? We besloten met een man of tien continu bij dat huizenblok te surveilleren. Zowel in burger als in uniform patrouilleerden we van vrijdag tot en met zondag te voet, op de fiets en met auto’s. Extra eenheden stonden klaar om uitvalswegen te blokkeren bij een heterdaad. De straat was opengebroken, er werd nieuwe riolering aangelegd, dus vluchtwegen waren sowieso beperkt. Wij waren ervan overtuigd: we gaan hem pakken.

‘We controleerden mensen met een grote tas waarin een breekijzer zou passen, bevroegen types die niet in de wijk thuishoorden: ‘Wat kom je hier doen?’ We noteerden kentekens. Maar de vogel leek gevlogen.

‘Die maandag compenseerde ik mijn weekenddienst. Toen ik me dinsdagochtend weer op het bureau meldde, zei mijn chef: ‘Er zijn weer drie inbraken gepleegd.’ Hè? Hoe kon dat? Nota bene op die zaterdag en zondag dat wij er met onze neus bovenop stonden! Ik baalde verschrikkelijk. Hóé dan? Weer waren nergens sporen van inbraak.

‘Die middag kwam mijn voorganger naar het bureau. Sinds zijn pensionering kwam hij af en toe een bakkie doen. ‘Hoe gaat het hier?’, vroeg hij. Gefrustreerd tot op het bot vertelde ik hem over die inbraken, het gebrek aan braaksporen, dat ik het allemaal niet snapte.

Glimlachend hoorde hij me aan terwijl hij koffiedronk. Ineens stond hij op, legde zijn hand op mijn schouder en zei: ‘De kruipruimtes, Johnny’, en liep de deur uit.

‘Kruipruimtes? Ik ben naar de woningbouwvereniging gegaan om tekeningen van de originele woningen te vragen, besprak die in mijn team en we realiseerden ons: die huizen zijn gescheiden met betonnen muren, maar als je de kruipruimte in gaat, kun je onder die muur door graven en via het kruipruimteluik van je buurman zijn huis in. We vroegen ons af: zou het zo zijn dat de verdachte daar gewoon woont?

‘Onze infomedewerker onderzocht of daar mensen woonden die in het verleden inbraken hadden gepleegd, en dat leverde één naam op. Voor het bepalen van de modus operandi had de medewerker meer tijd nodig.

‘Met een collega ging ik alvast naar dat adres; kijken of we iets bijzonders zagen. Alle gordijnen waren dicht. Een klapraampje van die benedenwoning stond open. Ik stak mijn wapenstok door dat raampje en schoof het gordijn ermee opzij. En jawel: een slaapkamer lag vol spullen die als vermist waren opgegeven.

‘Ik belde aan. Een oude man deed open: ‘Heren, kom binnen, ik had jullie al verwacht.’ Nog voordat we hem één vraag stelden, bekende hij al dat hij die spullen had gestolen. In zijn kruipruimte zagen we een indrukwekkend stelsel van uitgegraven gangen. Hij wist precies wanneer zijn buren naar hun werk waren, en ging dan hop, door hun luik naar binnen. Juist doordat de straten waren opengebroken, kon hij ’s nachts ongezien al dat uitgegraven zand op straat lozen. We namen alle spullen in beslag en hielden hem aan.

‘Ik had niet de indruk dat hij dat erg vond. Hij werkte niet meer en had geen groot sociaal netwerk. Ik besprak hem in ons sociaal wijkteam, waarin ook GGD’ers waren vertegenwoordigd. Zij boden hulp, zoals schuldsanering en dagbesteding.

‘Die spullen zijn naar de rechtmatige eigenaren teruggegaan. Ik herinner me dat we een ouderwetse naaimachine, met nog zo’n handdraaiwieltje eraan, terugbrachten naar een oude dame die daar ontzettend gelukkig van werd. Ontroerd zei ze: ‘Die heb ik nog van mijn moedertje gekregen.’

‘Dit incident laat zien hoe belangrijk kennis en ervaring is. Ik zou zelf nooit op die kruipruimtemethode gekomen zijn. Dan komt zo’n ouwe rot in het vak, en die lost het met één woord op.

‘De komende tijd gaan veel politiemensen met pensioen. Hun kennis en ervaring verdwijnt. Dat vind ik zo zonde. Vaak denk ik: zou het niet fantastisch zijn als die collega’s, met hun jarenlange ervaring, nog twee, drie of misschien wel vier jaar in een denktank zouden zitten die advies geeft aan de korpsleiding of aan wijkteams?

‘Die inbreker kreeg een voorwaardelijke celstraf. Kort na zijn veroordeling kwam ik hem weer tegen in de wijk. Hij gaf me een stevige hand. Ik vroeg: ‘Hoe is het met je?’ Hij antwoordde: ‘Nu gaat het goed.’

‘Weer een poos later meldde onze infomedewerker dat de ‘kruipruimtemanier’ ook in het verleden de modus operandi van deze inbreker was. Hij is destijds aangehouden door, jawel, mijn voorganger.’