Wat zou ik doen als ik een jonge Rus was?

Het is koud in mijn werkhok, want ergens in het pand heeft iemand uit besparingsoogpunt de thermostaat uitgezet. Buiten geeft de beiaardier van een nabije kerk zijn mening over de oorlog. Eerst laat hij zijn klokken John Lennon’s Imagine spelen, daarna Russians van Sting.

Door de melodie schiet me een tekstregel van dat lied te binnen: I hope the Russians love their children too. Toen het in 1985 uitkwam vond ik dat enorm larmoyant. Nu denk ik aan de wanhopige manieren waarop jonge Russen hun land proberen te ontvluchten; met een bootje door de Beringstraat naar Alaska, met een catamaran over de Zwarte Zee, op de fiets naar de Noorse grens.

Het lukt het me niet om me voor te stellen dat ik dat zou zijn, of mijn kind. Mijn verkleumde vingers eisen de aandacht op. Ik neem me voor daar niet over te gaan klagen, hoe koud het ook wordt hier.