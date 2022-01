Wat te doen tegen ongevraagde pakketten?

Mijn vriend en ik wonen in het eerste huis aan de straatkant van een appartementencomplex. Door thuiswerken zijn we ongevraagd pakketpunt van het complex geworden. Pakketjes voor de buren nemen we uit aardigheid altijd aan, ook wetende dat anders de bezorger minder betaald krijgt. Het worden er steeds meer, een last voor ons appartement van 44 vierkante meter. Buren halen die pakketten vaak dagen later pas op, zonder bedankje. Ik wil niet stoppen met pakketten aannemen, en ik blijf graag vriendelijk, maar hoe zorg ik ervoor dat mijn huis niet vol staat met andermans pakjes? Vrouw (28), naam bij de redactie bekend

Voormalige bezorger

In twee woorden: stop ermee. Het zal alleen maar erger worden. Als voormalig zzp-pakketbezorger weet ik maar al te goed dat op bepaalde adressen bewoners nooit thuis zijn. Diegenen in jullie wijk weten ook dat jullie altijd alles aannemen. Dat getuigt van een gebrek aan respect van hen naar de bezorger, maar zeker ook naar jullie. Dus stop ermee, maar blijf wel vriendelijk naar de bezorger als je een pakket weigert. Maurice van den Berg (56), Eindhoven

Train de bezorger

Train je pakketbezorgers. We hebben hier hetzelfde verhaal, ons huis staat aan het begin van het voetpad naar het hele rijtje, en laatste toevluchtsoord voor de bezorgers. Het is inderdaad vervelend als zo’n doos dagenlang je halletje blijft blokkeren. Daarom maakte ik een lijst met nummers van buren voor wie we wel aannemen en niet. Inmiddels kennen de meeste bezorgers die lijst uit hun hoofd. Jeroen de Jong (49), Zoetermeer

Drang tot aardig blijven

In wat je schrijft herken ik een echte pleaser. De belangen van de pakketbezorger en de buren gaan boven jouw behoeften. Ik heb het sterke vermoeden dat dit een patroon is dat zich op meerdere vlakken in je leven manifesteert. Als ervaringsdeskundige is mijn advies: onderzoek waar de drang tot aardig blijven en jezelf wegcijferen vandaan komt, dan lost het pakketprobleem zich vanzelf op. Lara van Lent (41), Rotterdam

Eigen bananenschil

Lieve, vriendelijke vrouw, u heeft uw eigen bananenschil neergelegd. De eerste keer is zo’n actie lief en wordt zeer gewaardeerd, al snel is het heel normaal dat u dit allemaal doet. Maak duidelijke afspraken en spelregels inzake het pakkettenprobleem. En zeker eens per jaar een niet te complexe buurtborrel voor het hele complex. Jos van Eijndhoven (69), Liempde

Glühwein

Mijn buren namen werkelijk alles voor me aan en ook ik werk thuis. Ik heb mijn buren met Kerst een flesje glühwein gegeven en laat de pakketten nu bezorgen bij een ophaalpunt. Zelfs daar houden ze de pakketten dikwijls maar zeven dagen vast. Frans Wiggers (25), Utrecht

Zelf een punt

Er zijn twee oplossingen: de pakjes breng je zelf op een later tijdstip naar de buren als ze thuis zijn óf je wordt zelf een officieel pakketpunt. Dan heb je een financieel voordeel en kun je na lang sparen een groter appartement kopen. Bianka Smeets (44), Tilburg

VvE

Stel voor dat de VvE een pakketbrievenbus aanschaft voor in de gezamenlijke entree. Kleine investering en een eerlijke oplossing. Paul van Stiphout (43), Tilburg

Aardig gevonden

Stoppen met aannemen. Zelf heb ik in coronatijd vele pakjes aangenomen, maar omdat de gang ook bijna altijd werd bezet door pakjes, heb ik een briefje bij de bel gedaan dat ze meer niet hoefden te bellen voor pakjes van buren. De tijd dat ik door iedereen aardig gevonden wilde worden, onder meer door pakjes aan te nemen, heb ik gelukkig achter de rug. Jan Okhuijsen, (67), Nijmegen

Flyer maken

Maak een foto van je ‘pakketpunt’, bereken hoeveel huur je hiervoor betaalt en maak hiervan een flyer voor de bewoners met de mededeling dat je hiermee gaat stoppen. Je loopt overigens ook een risico door al die pakketten aan te nemen. Je weet niet wat erin zit, of je een beschuldiging van diefstal aan je broek kunt krijgen. Irmgard van Himbergen (66), Tilburg

