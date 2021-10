Wat te doen tegen een sober seksleven door een druk gezinsleven?

Mijn man en ik hebben discussies over ons seksleven. Hij wil graag méér en spontanere seks, dit is voor hem een belangrijke manier van ‘verbinden’. Ik ben meer van ‘een paar keer per maand’ en vooraf tijd maken voor elkaar. Dat vind ik belangrijk in ons drukke leven. Hij vindt dat niet haalbaar met onze opgroeiende kinderen. Eerst dacht ik dat ik er gewoon voor moest gaan, ook als ik fysiek geen behoefte voel. Nu vind ik dat mijn gevoel er net zoveel toe doet. Het komt tussen ons in te staan. Jammer, want áls we vrijen hebben we daar veel plezier van. Wat zou u doen?

Vrouw (50), naam bij redactie bekend

Fifty fifty

De laatste zin: ‘jammer, want als we vrijen hebben we daar veel plezier aan’, is alleszeggend. Gelukkig maar. De een wel zin, de ander niet mag geen dilemma opleveren. Kun je eenvoudig voorkomen door te dobbelen, muntje opgooien en zo voort. Fifty, Fifty!

Jos van Eijndhoven (69), Liempde

Laagdrempelige manier

Wellicht is het standpunt vanuit beide partijen te herzien: je kunt lastig van tevoren met elkaar afspreken meer spontane seks te hebben (deze zin spreekt zichzelf al tegen). Tegelijkertijd kun je fysieke behoefte niet voorspellen, maar is deze zeker te creëren. Je kunt samen naar andere, laagdrempelige manieren zoeken die jullie allebei ervaren als ‘verbinden’, zonder dat daar direct afspraken aan vasthangen. Wanneer je het dan leuk hebt met elkaar, zou zomaar spontaan een fysieke behoefte kunnen ontstaan.

Julia Quik (29), Amsterdam

Eerlijk over wat wel werkt

Stimuleer uw man om zijn uiterste best te doen u te verleiden tot meer spontaniteit. Wees eerlijk over wat wel werkt en wat niet. Beloon hem zo nu en dan voor zijn inspanningen. Feitelijk verandert er niet zoveel, maar zo wordt het (weer) een spel in plaats van een probleem.

Albert Moes (57), Utrecht

‘Investeren’

Bij seks houd je het tempo van de langzaamste aan. Een vrouw moet eerst geprikkeld worden en dat kost nou eenmaal tijd. Dus wie slim is ‘investeert’ in elkaar door eerst te verbinden, vaak volgt de zin in seks vanzelf.

Claire Faye (44), Rotterdam

Seks-archief

Uw man is niet helemaal realistisch en u bent een beetje tweeslachtig. Heb geen halfhartige seks, dat helpt u beiden niet. Don’t take one for the team. Zorg dat uw ‘seksarchief’ schoon blijft, gevuld met écht fijne ervaringen. Zo houdt u vrijen lonend. Alle mensen hebben een ‘rempedaal’ en een ‘gaspedaal.’ Bij vrouwen drukt er vaak meer op de rem. Breng in kaart wat dat voor u is en elimineer zoveel mogelijk. Creëer een context waarin zin in seks spontaan kan ontstaan: boek een weekendje weg of zorg voor samenzijn waarin er niks op de agenda staat. Een goed gesprek is het beste voorspel. Dan komt dat gassen vanzelf wel.

Hermine Kroon (51), Utrecht

Geven en nemen

Met opgroeiende kinderen is het lastig seksen. Toch moet er een mogelijk zijn om elkaar wekelijks seksueel te kunnen vinden. Al is het maar eens per week. Moeilijk blijft het. Het vergt geven en nemen van beide kanten, anders gaat het echt seksueel helemaal niet meer werken.

Krijn Schoonderwoerd (64), Leiden

Over twee weken: Overlijden verzwijgen? In ons woon-zorgcentrum is een van de bewoners overleden. Dit is inmiddels drie weken geleden. De bewindvoerder van de overledene wil echter dat dit geheim blijft. Medebewoners en vrijwilligers vragen steeds hoe het met de persoon gaat en wanneer hij terugkomt. Ik heb er enorm veel moeite mee om hierover te liegen. Zelf kan ik geen goede reden bedenken om iemands overlijden geheim te houden. Ik vind het bovendien verwerpelijk. Vindt u dat ik het toch mag of zelfs moet vertellen? Man (56), naam bij redactie bekend