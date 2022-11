Wat moeten we met een piesende aanloopkat?

Vijf jaar geleden is er een kat bij ons komen aanlopen. We hebben geen eigenaar kunnen achterhalen. We besloten het schuchtere beestje in huis te nemen. De kat begon zich op haar gemak te voelen. Inmiddels bestaat ons gezin uit een baby en een peuter. Sindsdien zit de kat (16 jaar) continu in het opberghok en piest ze steeds vaker buiten de bak: elke nacht op de deurmat (de gang stinkt permanent) en ongeveer een keer per drie maanden op ons bed. Opvoeden lukt niet. Wat moeten we met deze kat? Niemand is blij met de situatie, we vermoeden de kat incluis.

Man (36), naam bij de redactie bekend

Straatmadeliefjes

Ook wij hebben de straatmadeliefjes opgeraapt en een goed thuis gegeven. Een pieste in de kratten met kinderspeelgoed als hij niet naar buiten mocht, een ander plaste op bed, de volgende deed het op de deurmat tot we die vervangen hadden, en gebruikt nu de kussentjes in de serre als ze lang alleen is.

Alles weggooien waar ze op geplast heeft. Geen chloor, dat vinden ze lekker ruiken, dus dat is wel geschikt voor de kattenbak. Even geen deksel op de bak kan ook helpen. Gebruik meerdere bakken.

Diana van Staalen (71), Oisterwijk

Kattendorp

In mijn woonplaats bevindt zich Stichting Kattendorp met als doel zwerfkatten en onplaatsbare asielkatten een permanent onderdak te bieden. Ze hebben een fantastisch terrein tot hun beschikking waar ze de beste verzorging krijgen. En misschien zijn er elders in het land nog meer van dit soort opvanghuizen, zodat jullie aanloopkat nog prettig oud kan worden.

Leontine de Koster (60), Harfsen

Tweedehandsjes

Mijn katten zijn altijd tweedehandsjes. Wie wil een kat met een geschiedenis waar iets mee aan de hand is? Ruim tien jaar geleden ging ik langs bij Kattenzorg in Den Haag omdat ik graag mijn huis weer wilde delen met een kat. Ik kwam een lieve poes tegen, door de vorige eigenaren afgeleverd met een poepprobleem achter de deur en veel stress. Dankzij een therapeut heeft de poes tien mooie jaren bij mij gewoond.

Betty van der Zande (63), Rijswijk

Vluchtdieren

Katten zijn niet alleen roofdieren, maar vooral vluchtdieren. Mensenliefde maakt niet dat een kat zich veilig(er) gaat voelen; het belangrijkst is dat een kat zichzelf kan kalmeren. Dit gebeurt alleen als er een veilige plaats is om naartoe te vluchten, buiten bereik van alles en iedereen. Een katteneigenaar die dit soort mogelijkheden in huis niet heeft of aanbrengt, maakt het een kat lastig om zich in huis ontspannen te voelen. Veel katten uiten hun stress via plassen buiten de bak en andere blaasproblemen. Annette Huiberts (55), Rotterdam (vier katten)

Gek van hem

Onze lieve Kees werd zenuwachtig van gezinsuitbreiding en wij uiteindelijk ook gek van hem. Zonder last van schuldgevoelens te krijgen, was verhuisdieren.nl een oplossing voor ons. Wij zijn blij dat Kees nu geniet van een onbezorgde oude dag bij iemand die alleen woont, alle aandacht voor ’m heeft en ook van hem geniet.

Femke van Poelgeest (49), Edam

Altijd wat te vertellen

Een kat die buiten de bak plast heeft altijd wat te vertellen. Kijk eens naar de filmpjes van kattenfluisteraar Jackson Galaxy.

Laura Hoving (30), Hoogezand

Pisnijdig

Kinderen zijn een grote onverwachte factor voor sommige katten. Zij uiten dat door zich te verschuilen en op andere plaatsen te plassen. Zij zijn dan pisnijdig. Uw kat was al zindelijk, zij weet hoe dit moet. Zij probeert u iets duidelijk te maken, maar de omstandigheid verandert niet en dus zet zij door. Er is onderzoek nodig naar blaasontsteking, blaasgruis, blaasstenen en nierproblemen. En daarna een anti-stressmedicatie of herplaatsing in een rustiger huis.

Leonie Gooijer (43), Spierdijk, dierenarts

Over twee weken: moet ik mijn vriendin vertellen dat ik haar schilderij vulgair vind? Mijn vriendin en ik wonen nu een jaar samen. Zij heeft een grote passie voor schilderen. Sinds de verhuizing hangt er, naar mijn mening en die van anderen, een vulgair schilderij midden in onze woonkamer. Vrienden en familie hebben meermaals laten weten het provocerend en ongepast te vinden. Het liefst haal ik het kunstwerk weg of nodig ik niemand meer uit bij ons thuis. Ik ben eerder minder enthousiast geweest over het werk van mijn vriendin en dat liep uit op een ruzie. Ik weet dat mijn vriendin trots op haar werk is en ik wil haar niet kwetsen. Hoe zou u dit aanpakken?

Man (26), naam bij redactie bekend