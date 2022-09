Wat moet ik met mijn vaders gebrek aan hygiëne?

Ik heb last van smetvrees en woon nog bij mijn ouders. De hygiënische normen van mijn vader en mijzelf verschillen nogal. Hij is zich netter gaan gedragen, maar hij valt soms nog terug in zijn eigen, oude gewoontes. Zo hing hij onlangs de theedoek terug die de hond onder had gekwijld. Volgens hem was de doek nog niet vies genoeg om in de was te doen. Als ik er wat van zeg, doet hij het af als overdreven gedoe. Hoe ga ik hiermee om?

Man (26), naam bij de redactie bekend

Verander jezelf

Ik heb ook last van smetvrees. Ik merkte dat dit niet normaal was en veel energie kostte. Ga bij jezelf na waaróm je smetvrees hebt. Is het de angst om ziek te worden? Controledwang? Ga daarmee aan de slag. Laat ‘vieze’ dingen liggen, voel van binnen waarom dat schuurt en houd het zo lang mogelijk vol. Zo heb ik het ook gedaan. Nu merk ik dat het loslaten mij rust geeft en kan ik tot rust komen in een niet al te opgeruimd huis. Uit huis gaan zal je smetvrees alleen maar verergeren, geen probleem voor jou maar zeer vervelend voor de toekomst.

Annelot Jaspers (24), Enschede

Smerig

Ook zonder smetvrees klinkt een door de hond ondergekwijlde theedoek uitermate smerig. Lijkt me basishygiëne dat je doeken, bakjes en andere zaken die in gebruik zijn voor een huisdier gescheiden houdt van die voor de menselijke gezinsleden. De lijst van ziektes die je door je hond kunt krijgen is lang, ze lebberen aan van alles op straat. Laat je ouders informatie hierover lezen en ga op je strepen staan op dit punt.

Sara Rademaker (38), Utrecht

Geen smetvrees

Het voorbeeld van hondenkwijl op een theedoek is voor mij geen bewijs van je smetvrees, maar eerder van de hygiënische nonchalance van je vader. Zo’n doek is enkel nog bruikbaar als surrogaatdweil voor de vloer. Als ‘smetvrees’ het etiket is dat je opgeplakt hebt gekregen als gevolg van zulke incidenten, vraag ik me af of je wel écht smetvrees hebt of dat het je is aangepraat. Helaas is het tegenwoordig zo dat je als gevorderde twintiger noodgedwongen nog steeds bij je ouders woont. Dat is funest voor je zelfontplooiing.

Hein Jongbloed (72), Zoetermeer

Vertrek

Ga uit huis: je bent 26. Het is tijd om op eigen benen te staan. Wellicht denkt je vader hier ook zo over en doet hij dit expres. Zonder dollen. Zoek een plek voor jezelf, met je eigen regels en eigen theedoeken. Jij blij, hij blij. En dan kunnen jullie weer harmonieus Kerst vieren.

Joost Swinkels (24), Amsterdam

Geen eenrichtingsverkeer

U schrijft dat uw vader zich netter is gaan gedragen, maar dat hij soms terugvalt in oude gewoontes. Dit klinkt alsof u verwacht dat verandering alleen van uw ouders moet komen. Terwijl u degene bent met smetvrees en bovendien in hun huis woont. Eenrichtingsverkeer is niet de oplossing. Kijk wat u zelf kunt doen om uw situatie te veranderen. Smetvrees is behandelbaar, en wonen bij ouders niet verplicht.

Corry van Zeeland (59), Veldhoven

